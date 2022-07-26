ОБНАРУЖЕНА ДЕЙСТВУЮЩАЯ МАЙНИГ-ФЕРМА

Сухум. 26 июля 2022. Абхазия-Информ. В Гагре по ул. Апсха Леона, в здании старой насосной станции, участковыми уполномоченными милиции УВД по Гагрскому району совместно с районным отделом службы госбезопасности и сотрудниками Департамента по техническому и энергетическому надзору Госстандарта Абхазии, обнаружена действующая майнинг-ферма.