ОБНАРУЖЕНА ДЕЙСТВУЮЩАЯ МАЙНИГ-ФЕРМА
Сухум. 26 июля 2022. Абхазия-Информ. В Гагре по ул. Апсха Леона, в здании старой насосной станции, участковыми уполномоченными милиции УВД по Гагрскому району совместно с районным отделом службы госбезопасности и сотрудниками Департамента по техническому и энергетическому надзору Госстандарта Абхазии, обнаружена действующая майнинг-ферма.
За незаконное подключение к электросети и использование электрической энергии для осуществления добычи криптовалют в отношении владельца объекта Коширова Александра Сергеевича составлен административный протокол по ч.2 ст. 96 прим. 1 КоАП.
Изъятые аппараты направлены на ответственное хранение в специализированный склад.
Об этом сообщает сайт МВД Абхазии.