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Абхазия Информ

ОБНАРУЖЕНА ДЕЙСТВУЮЩАЯ МАЙНИГ-ФЕРМА

Новости Вторник, 26 июля 2022 21:22
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ОБНАРУЖЕНА ДЕЙСТВУЮЩАЯ МАЙНИГ-ФЕРМА

Сухум. 26 июля 2022. Абхазия-Информ. В Гагре по ул. Апсха Леона, в здании старой насосной станции, участковыми уполномоченными милиции УВД по Гагрскому району совместно с районным отделом службы госбезопасности и сотрудниками Департамента по техническому и энергетическому надзору Госстандарта Абхазии, обнаружена действующая майнинг-ферма.

За незаконное подключение к электросети и использование электрической энергии для осуществления добычи криптовалют в отношении владельца объекта Коширова Александра Сергеевича составлен административный протокол по ч.2 ст. 96 прим. 1 КоАП.

Изъятые аппараты направлены на ответственное хранение в специализированный склад.

Об этом сообщает сайт МВД Абхазии.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Вторник, 26 июля 2022 21:31

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