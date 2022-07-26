 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

БОЖЕ, ДАЙ МНЕ РАЗУМ И ДУШЕВНЫЙ ПОКОЙ ПРИНЯТЬ ТО, ЧТО Я НЕ В СИЛАХ ИЗМЕНИТЬ… (молитва наркомана)
июня 28 2022

БОЖЕ, ДАЙ МНЕ РАЗУМ И ДУШЕВНЫЙ ПОКОЙ ПРИНЯТЬ ТО, ЧТО Я НЕ В СИЛАХ ИЗМЕНИТЬ… (молитва наркомана)

На днях Общество анонимных наркоманов Абхазии отметило свой юбилей  – 11 лет со дня создания.…
ПУТИ НАЗАД УЖЕ НЕТ
июня 24 2022
ПУТИ НАЗАД УЖЕ НЕТ
СМЕЦКОЙ ПЕРЕВОРАЧИВАЕТСЯ В ГРОБУ
июня 22 2022
СМЕЦКОЙ ПЕРЕВОРАЧИВАЕТСЯ В ГРОБУ

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Июнь 2022 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ВЫЯВЛЕНА КОНТРАБАНДА

Новости Вторник, 26 июля 2022 21:31
Оцените материал
(0 голосов)
ВЫЯВЛЕНА КОНТРАБАНДА

Сухум. 26 июля 2022. Абхазия-Информ. Должностными лицами Управления по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями ГТК совместно с должностными лицами Отдела по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями таможенного управления «Гал», в ходе реализации оперативной информации на стационарном посту ГАИ «Мачара» остановлено и досмотрено автотранспортное средство.

В ходе досмотра багажного отделения обнаружена и изъята продовольственная продукция в количестве 108 ед., ввезенная на таможенную территорию Республики Абхазия с территории Республики Грузия с нарушением действующего таможенного законодательства Республики Абхазия. 
 
Должностными лицами Управления по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями ГТК, в ходе реализации оперативной информации в г. Сухум на территории участка местности, прилегающего к магазину беспошлинной торговли, подвергнуто досмотру автотранспортное средство, управляемое гражданином Республики Абхазия. В результате досмотра обнаружена и изъята алкогольная и табачная продукция без марок акцизного сбора Республики Абхазия в количестве 18 бутылок и 15 000 шт. 

Должностными лицами Управления по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями ГТК в ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий в г. Гагра подвергнуто досмотру автотранспортное средство в процессе реализации товара, находящегося в нем. В ходе досмотра должностными лицами была обнаружена и изъята текстильная продукция в количестве 84 ед., ввезенная ранее на таможенную территорию Республики Абхазия с нарушением действующего таможенного законодательства.

Материалы по данным административным правонарушениям переданы по подследственности в Отдел дознания и таможенных расследований ГТК.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Вторник, 26 июля 2022 21:32

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ОБНАРУЖЕНА ДЕЙСТВУЮЩАЯ МАЙНИГ-ФЕРМА ПРОТИВОЗАКОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.