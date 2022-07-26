ВЫЯВЛЕНА КОНТРАБАНДА

Сухум. 26 июля 2022. Абхазия-Информ . Должностными лицами Управления по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями ГТК совместно с должностными лицами Отдела по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями таможенного управления «Гал», в ходе реализации оперативной информации на стационарном посту ГАИ «Мачара» остановлено и досмотрено автотранспортное средство.

В ходе досмотра багажного отделения обнаружена и изъята продовольственная продукция в количестве 108 ед., ввезенная на таможенную территорию Республики Абхазия с территории Республики Грузия с нарушением действующего таможенного законодательства Республики Абхазия.



Должностными лицами Управления по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями ГТК, в ходе реализации оперативной информации в г. Сухум на территории участка местности, прилегающего к магазину беспошлинной торговли, подвергнуто досмотру автотранспортное средство, управляемое гражданином Республики Абхазия. В результате досмотра обнаружена и изъята алкогольная и табачная продукция без марок акцизного сбора Республики Абхазия в количестве 18 бутылок и 15 000 шт.

Должностными лицами Управления по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями ГТК в ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий в г. Гагра подвергнуто досмотру автотранспортное средство в процессе реализации товара, находящегося в нем. В ходе досмотра должностными лицами была обнаружена и изъята текстильная продукция в количестве 84 ед., ввезенная ранее на таможенную территорию Республики Абхазия с нарушением действующего таможенного законодательства.

Материалы по данным административным правонарушениям переданы по подследственности в Отдел дознания и таможенных расследований ГТК.