ПРОТИВОЗАКОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Сухум. 26 июля 2022. Абхазия-Информ . Должностными лицами Отдела по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями т/п «Псоу» в зоне таможенного контроля было остановлено и подвергнуто досмотру автотранспортное средство, следовавшее из Российской Федерации и управляемое гражданином Республики Абхазия. В результате досмотра багажного отделения были обнаружены и изъяты ограниченные к ввозу на таможенную территорию Республики Абхазия аппараты для извлечения криптовалюты в количестве 4 ед.

Материалы по данному административному правонарушению переданы по подследственности в Отдел дознания и таможенных расследований ГТК.

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Сотрудниками Отдела по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями т/п «Псоу» совместно с сотрудниками оперативного подразделения Отдела милиции пос. Цандрипш в ходе реализации оперативной информации в пос. Цандрипш, Гагрского района задержан гражданин Республики Абхазия. При проведении личного досмотра в отделе милиции последний собственноручно выдал из правого кармана брюк полиэтиленовый сверток, внутри которого находились капсулы красно-белого цвета в количестве 9 ед. Согласно результатам экспертизы, в составе капсул было выявлено сильнодействующее вещество – прегабалин.

По данному факту будет возбуждено уголовное дело, о ходе расследования которого будет предоставлена дополнительная информация.