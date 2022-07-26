 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

БОЖЕ, ДАЙ МНЕ РАЗУМ И ДУШЕВНЫЙ ПОКОЙ ПРИНЯТЬ ТО, ЧТО Я НЕ В СИЛАХ ИЗМЕНИТЬ… (молитва наркомана)
июня 28 2022

БОЖЕ, ДАЙ МНЕ РАЗУМ И ДУШЕВНЫЙ ПОКОЙ ПРИНЯТЬ ТО, ЧТО Я НЕ В СИЛАХ ИЗМЕНИТЬ… (молитва наркомана)

На днях Общество анонимных наркоманов Абхазии отметило свой юбилей  – 11 лет со дня создания.…
ПУТИ НАЗАД УЖЕ НЕТ
июня 24 2022
ПУТИ НАЗАД УЖЕ НЕТ
СМЕЦКОЙ ПЕРЕВОРАЧИВАЕТСЯ В ГРОБУ
июня 22 2022
СМЕЦКОЙ ПЕРЕВОРАЧИВАЕТСЯ В ГРОБУ

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Июль 2022 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

СГБ ГРУЗИИ СЧИТАЕТ НЕЗАКОННЫМ ЗАДЕРЖАНИЕ В АБХАЗИИ ГРУЗИНСКОЙ ГРАЖДАНКИ

Новости Вторник, 26 июля 2022 21:54
Оцените материал
(0 голосов)
СГБ ГРУЗИИ СЧИТАЕТ НЕЗАКОННЫМ ЗАДЕРЖАНИЕ В АБХАЗИИ ГРУЗИНСКОЙ ГРАЖДАНКИ

Сухум. 26 июля 2022. Абхазия-Информ. Служба государственной безопасности (СГБ) Грузии считает незаконным задержание в Абхазии грузинской гражданки Кристине Такаландзе по подозрению в шпионаже.

«По факту незаконного задержания Служба государственной безопасности немедленно активировала горячую линию и проинформировала Миссию наблюдателей ЕС и сопредседателей Женевских дискуссий», – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что ведётся работа по освобождению задержанной Такаландзе, используя имеющиеся механизмы. В СГБ не признают любые задержания абхазскими властями.

Ранее спецслужба Абхазии сообщила о том, что грузинская гражданка Кристине Такаландзе задержана по обвинению в шпионаже. По версии следователей, она собирала сведения государственной важности.

ИА REGNUM

Прочитано 8 раз Последнее изменение Вторник, 26 июля 2022 22:00

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ОТКЛЮЧЕНИЕ ВОДЫ АБХАЗИЯ И БЕЛОРУССИЯ ВОШЛИ В РЕЙТИНГ САМЫХ БЮДЖЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ДЛЯ ОТДЫХА ЗА РУБЕЖОМ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.