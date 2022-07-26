«По факту незаконного задержания Служба государственной безопасности немедленно активировала горячую линию и проинформировала Миссию наблюдателей ЕС и сопредседателей Женевских дискуссий», – говорится в сообщении.

Сухум. 26 июля 2022. Абхазия-Информ . Служба государственной безопасности (СГБ) Грузии считает незаконным задержание в Абхазии грузинской гражданки Кристине Такаландзе по подозрению в шпионаже.

В ведомстве отметили, что ведётся работа по освобождению задержанной Такаландзе, используя имеющиеся механизмы. В СГБ не признают любые задержания абхазскими властями.

Ранее спецслужба Абхазии сообщила о том, что грузинская гражданка Кристине Такаландзе задержана по обвинению в шпионаже. По версии следователей, она собирала сведения государственной важности.

ИА REGNUM