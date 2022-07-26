 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

БОЖЕ, ДАЙ МНЕ РАЗУМ И ДУШЕВНЫЙ ПОКОЙ ПРИНЯТЬ ТО, ЧТО Я НЕ В СИЛАХ ИЗМЕНИТЬ… (молитва наркомана)
июня 28 2022

БОЖЕ, ДАЙ МНЕ РАЗУМ И ДУШЕВНЫЙ ПОКОЙ ПРИНЯТЬ ТО, ЧТО Я НЕ В СИЛАХ ИЗМЕНИТЬ… (молитва наркомана)

На днях Общество анонимных наркоманов Абхазии отметило свой юбилей  – 11 лет со дня создания.…
ПУТИ НАЗАД УЖЕ НЕТ
июня 24 2022
ПУТИ НАЗАД УЖЕ НЕТ
СМЕЦКОЙ ПЕРЕВОРАЧИВАЕТСЯ В ГРОБУ
июня 22 2022
СМЕЦКОЙ ПЕРЕВОРАЧИВАЕТСЯ В ГРОБУ

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Июль 2022 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ПРЕМЬЕРНЫЙ ПОКАЗ ФИЛЬМА «ДОЧЬ ГОЛАН»

Новости Вторник, 26 июля 2022 22:20
Оцените материал
(0 голосов)
ПРЕМЬЕРНЫЙ ПОКАЗ ФИЛЬМА «ДОЧЬ ГОЛАН»

Сухум. 26 июля 2022. Абхазия-Информ. При поддержке Министерства культуры Сирии и Фонда сирийско-российского сотрудничества и издательства «Аль-Муфкер» в главном лекционном зале Национальной библиотеки имени Аль-Асада в Дамаске состоялся премьерный показ фильма «Дочь Голан» о жизни Джансет Казанба (бывший депутат Народного совета Сирии и глава Благотворительного фонда памяти жертв боевых действий в Сирия «Суриюн»).

В мероприятии приняли участие советник по политическим вопросам Посольства Республики Абхазия в Сирийской Арабской Республике Мухаммад Али и советник Посольства по работе с диаспорами Джамбо Агрба.

Гостей приняли секретарь местного отделения партии Баас в городе Кунейтра д-р Халед Абаза и мэр города Кунейтры г-н Моатаз Абу Аль-Наср Джамран.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Вторник, 26 июля 2022 22:23

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « КОММЕНТАРИЙ ПОСЛА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В РЕСПУБЛИКЕ АБХАЗИЯ
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.