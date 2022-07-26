Сухум. 26 июля 2022. Абхазия-Информ. При поддержке Министерства культуры Сирии и Фонда сирийско-российского сотрудничества и издательства «Аль-Муфкер» в главном лекционном зале Национальной библиотеки имени Аль-Асада в Дамаске состоялся премьерный показ фильма «Дочь Голан» о жизни Джансет Казанба (бывший депутат Народного совета Сирии и глава Благотворительного фонда памяти жертв боевых действий в Сирия «Суриюн»).