ПРЕМЬЕРНЫЙ ПОКАЗ ФИЛЬМА «ДОЧЬ ГОЛАН»
Сухум. 26 июля 2022. Абхазия-Информ. При поддержке Министерства культуры Сирии и Фонда сирийско-российского сотрудничества и издательства «Аль-Муфкер» в главном лекционном зале Национальной библиотеки имени Аль-Асада в Дамаске состоялся премьерный показ фильма «Дочь Голан» о жизни Джансет Казанба (бывший депутат Народного совета Сирии и глава Благотворительного фонда памяти жертв боевых действий в Сирия «Суриюн»).
В мероприятии приняли участие советник по политическим вопросам Посольства Республики Абхазия в Сирийской Арабской Республике Мухаммад Али и советник Посольства по работе с диаспорами Джамбо Агрба.
Гостей приняли секретарь местного отделения партии Баас в городе Кунейтра д-р Халед Абаза и мэр города Кунейтры г-н Моатаз Абу Аль-Наср Джамран.