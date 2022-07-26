КОММЕНТАРИЙ ПОСЛА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В РЕСПУБЛИКЕ АБХАЗИЯ

Сухум. 26 июля 2022. Абхазия-Информ . Посол Российской Федерации в Республике Абхазия Михаил Шургалин прокомментировал ситуацию по вопросу ратификации Народным Собранием – Парламентом Республики Абхазия Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Абхазия о передаче в собственность Российской Федерации объекта на территории Республики Абхазия и порядке его использования от 19 января 2022 г.

«В последние дни решение Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия о направлении на рассмотрение Конституционного Суда Республики Абхазия Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Абхазия о передаче в собственность Российской Федерации объекта на территории Республики Абхазия и порядке его использования, подписанного в Кремле 19 января 2022 года, вызвало в республике достаточно широкую дискуссию.

В этой связи хотел бы высказаться в поддержку заявлений Президента Республики Абхазия А.Г.Бжания и Премьер-министра Республики Абхазия А.З.Анкваб, призвавших к скорейшей ратификации упомянутого документа.

Соглашение полностью отвечает духу двусторонних российско-абхазских отношений, базирующихся на принципах союзничества и стратегического партнерства и опирающихся на безусловную поддержку граждан России и Абхазии», – считает Михаил Шургалин.