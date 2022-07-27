Парламент утвердил отчет об исполнении республиканского бюджета за 2021 год. За данное решение проголосовали 27 депутатов, двое – против, один воздержался.

Общий объем поступлений доходов в консолидированный государственный бюджет Абхазии составил 11 млрд 571 млн 535,9 тыс. рублей, при уточнённых плановых показателях в 10 млрд 734 млн 381,5 тыс. рублей.

Исполнение основных параметров государственного бюджета за 2021 год по расходам составило 11 млрд 279 млн 005,6 тысяч рублей при плане в 12 млрд 145 млн 157,3 тыс. рублей или 92% .

В соответствии с уточненными параметрами доходов в 2021 году, доходная часть республиканского бюджета прогнозировалась в объеме 8 млрд 425 млн 294 тыс. рублей, по итогам исполнения бюджета доходная часть составила 9 млрд 111 млн 956 тыс. рублей, с превышением в 686 млн рублей.

Превышение явилось следствием поступлений в республиканский бюджет собственных доходов.

Финансовая помощь РФ составила 5 млрд 45 млн 964 тыс. рублей.

Рост собственных доходов в 2021 году в сравнении с 2020 годом составил 1,2 млрд рублей, а с 2019 годом - 900 млн рублей.

«К таким значимым показателям привело расширение налогооблагаемой базы, а также меры по повышению эффективности собираемости налогов», - заметил Делба.

Расходная часть республиканского бюджета в 2021 году была обеспечена на уровне 91,8 % или 8 млрд 983 млн 261 тыс. рублей.

Как и в предыдущие два года сохранялась социальная значимость бюджетных расходов, уровень которых достиг 96%.

Расходы на национальную экономику в 2021 году составили 1,8 млрд рублей, из которых 1,3 млрд рублей были направлены на финансирование мероприятий и объектов, предусмотренных Инвестпрограммой. В 2021 году под финансированием находились 58 объектов и мероприятий.

На ремонтно-восстановительные работы, финансируемы за счет средств республиканского бюджета было направлено 99,6 млн рублей.

На поддержку энергетической отрасли в качестве бюджетного трансферта было направлено 100 млн рублей.

На реализацию целевой программы развития сельского хозяйства из предусмотренных 100 млн рублей освоено в 2021 году 91,7 млн рублей.

На национальную безопасность и правоохранительную деятельность было направлено 95,7%, на национальную оборону 100% от бюджетных назначений.

В 2021 расходы на образование составили 430 млн рублей. рублей.

Расходы на культуру, искусство и СМИ в 2021 году составили 329 млн рублей или 97,4%. В этой сфере было проведено 58 республиканских мероприятий.

Расходы на охрану окружающей среды – 12,8 млн рублей.

На физическую культуру, спорт и молодежную политику в 2021 году направлено 60 млн рублей.

В 2021 году было частично обеспечено погашение задолженности по решениям Арбитражного суда на общую сумму 120,3 млн рублей.

На социальную политику было направлено 280 млн рублей, из которых 209 млн – на выплату социальных пособий отдельным категориям граждан.

На реализацию мероприятий государственной целевой программы «Жилище – 2021-2022» было направлено 27,8 млн рублей. За счет этих средств приобретено жилье 34 семьям.

В 2021 году местным бюджетам и внебюджетным фондам предоставлены межбюджетные трансферты в сумме 1,4 млрд рублей.

«Ключевым видом межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета местным являются субсидии. Субсидии предоставляются в рамках реализации Соглашения между Республикой Абхазия и Российской Федерацией о порядке и условиях софинансирования за счет средств Российской федерации повышения заработной платы основных работников государственных учреждений Республики Абхазия в сфере здравоохранения, образования, науки, культуры, спорта и социального обслуживания граждан», – уточнил министр финансов.

Во внебюджетный фонд инвалидов Отечественной войны народа Абхазии было направлено 8 млн рублей. 170 млн рублей было направлено на сбалансированность бюджета Пенсионного фонда.

В 2021 году расходы, финансовое обеспечение которых осуществляется из резервных фондов, исполнены в объеме 467 млн рублей, или 99,5 %, от бюджетных ассигнований.

В 2021 году на выплаты государственного внешнего долга было направлено 34 млн рублей, а на погашение части суммы основного долга - 108 млн рублей.

В 2021 году за счет средств государственного бюджета оказана финансовая помощь (оплата обучения, лечения, оказание адресной материальной помощи) 3268 гражданам на сумму 260 млн рублей.

Об этом сообщает Апсныпресс.