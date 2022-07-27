ПОСОЛ РОССИИ В ТУРЦИИ ЕРХОВ: С НАЧАЛА ГОДА В ТУРЦИИ УМЕРЛИ 50 РОССИЙСКИХ ТУРИСТОВ

Сухум. 27 июля 2022. Абхазия-Информ. С начала 2022 года на территории Турции по разным причинам умерли 50 российских туристов. Такое число назвал посол России в Турции Алексей Ерхов, передает РИА Новости.

В перечень основных причин смерти вошли дорожно-транспортные происшествия, утопления и обострения хронических заболеваний, прежде всего сердечно-сосудистых.