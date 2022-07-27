ДЕПУТАТЫ ПРОТИВ СОЗДАНИЯ КОМИССИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ПРОБЛЕМ ТОПЛИВНОГО И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КРИЗИСА

Сухум. 27 июля 2022. Абхазия-Информ . В ходе заседания сессии Парламента было предложено создать комиссию по изучению проблем топливного и энергетического кризиса.

Ряд парламентариев высказались против создания комиссии.

В частности, заместитель спикера Астамур Аршба, считает, что в комиссии нет необходимости, депутаты и так занимаются проблемами энергетики и топливной сферой.

Кроме того, все предложенные к участию в комиссии эксперты могут без проблем оказывать содействие в решении проблем топливного и энергетического вопросов в рамках заседаний профильных парламентских комитетов, подчеркнул Астамур Аршба.