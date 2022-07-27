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Абхазия Информ

ДЕПУТАТЫ ПРОТИВ СОЗДАНИЯ КОМИССИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ПРОБЛЕМ ТОПЛИВНОГО И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КРИЗИСА

Новости Среда, 27 июля 2022 21:34
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ДЕПУТАТЫ ПРОТИВ СОЗДАНИЯ КОМИССИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ПРОБЛЕМ ТОПЛИВНОГО И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КРИЗИСА

Сухум. 27 июля 2022. Абхазия-Информ.В ходе заседания сессии Парламента было предложено создать комиссию по изучению проблем топливного и энергетического кризиса.

В комиссию предположительно вошли бы депутаты, эксперты профильных отраслей.

Ряд парламентариев высказались против создания комиссии.

В частности, заместитель спикера Астамур Аршба, считает, что в комиссии нет необходимости, депутаты и так занимаются проблемами энергетики и топливной сферой.

Кроме того, все предложенные к участию в комиссии эксперты могут без проблем оказывать содействие в решении проблем топливного и энергетического вопросов в рамках заседаний профильных парламентских комитетов, подчеркнул Астамур Аршба.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Среда, 27 июля 2022 21:40

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