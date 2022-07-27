АСЛАН БЖАНИЯ И ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ ДВУСТОРОННЕГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В РАЗЛИЧНЫХ СФЕРАХ

В ходе беседы предметно обсуждались вопросы двустороннего взаимодействия в различных сферах.

Сухум. 27 июля 2022. Абхазия-Информ . В подмосковной резиденции «Горки-9» состоялась встреча президента Абхазии Аслана Бжания с заместителем председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрием Медведевым.

Дмитрий Медведев отметил, что республика продолжает развиваться, укрепляются ее международные позиции. Россия в полной мере выполняет взятые на себя союзнические обязательства, оказывает необходимую помощь социально-экономическому развитию Абхазии, обеспечению ее безопасности.

Стороны констатировали стабилизацию санитарно-эпидемиологической ситуации в Абхазии благодаря слаженной работе российских и абхазских медиков.

В рамках обмена мнениями по международной повестке Аслан Бжания и Дмитрий Медведев уделили особое внимание специальной военной операции России на Украине.

Зампред Совбеза РФ выразил благодарность за оперативно принятое решение Сухума о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик и установление с ними дипломатических отношений.

Медведев также отметил перспективы, открывающиеся в рамках реализации Программы формирования общего социального и экономического пространства между Российской Федерацией и Республикой Абхазия на основе гармонизации абхазского законодательства с российским.

По его мнению, это придаст серьезный импульс социально-экономическому развитию Абхазии, раскрытию ее инвестиционного потенциала для российского бизнеса.