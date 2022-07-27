НОВЫЕ ПРАВИЛА АККРЕДИТАЦИИ ЖУРНАЛИСТОВ В ПАРЛАМЕНТЕ
Сухум. 27 июля 2022. Абхазия-Информ.Депутаты утвердили новые правила аккредитации журналистов и технических специалистов средств массовой информации при Народном собрании – Парламенте Абхазии.
Заявка об аккредитации рассматривается в течение месяца. Аккредитованным журналистам выдаются аккредитационные карточки. Срок аккредитации журналистов при Парламенте составляет 1 год.
Аккредитованные журналисты имеют право присутствовать на заседаниях Парламента, его комитета и комиссий, совещаниях и других мероприятиях, проводимых в высшем законодательном органе страны, за исключением случаев, когда принято решение о проведении закрытого мероприятия. Журналист может быть лишен аккредитации: если он предоставил заведомо ложные сведения о себе и СМИ, если им или редакцией нарушены правила аккредитации, если им или редакцией распространены не соответствующие действительности сведения, затрагивающие деятельность Парламента, а также порочащие честь и достоинство депутатов Парламента, что подтверждено вступившим в законную силу решением суда.
Аккредитация ранее аккредитованных при Парламенте журналистов и технических специалистов СМИ действует до 31 декабря 2022 года.
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