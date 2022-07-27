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Абхазия Информ

НОВЫЕ ПРАВИЛА АККРЕДИТАЦИИ ЖУРНАЛИСТОВ В ПАРЛАМЕНТЕ

Новости Среда, 27 июля 2022 21:49
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НОВЫЕ ПРАВИЛА АККРЕДИТАЦИИ ЖУРНАЛИСТОВ В ПАРЛАМЕНТЕ

Сухум. 27 июля 2022. Абхазия-Информ.Депутаты утвердили новые правила аккредитации журналистов и технических специалистов средств массовой информации при Народном собрании – Парламенте Абхазии.

Заявка об аккредитации рассматривается в течение месяца. Аккредитованным журналистам выдаются аккредитационные карточки. Срок аккредитации журналистов при Парламенте составляет 1 год.

Аккредитованные журналисты имеют право присутствовать на заседаниях Парламента, его комитета и комиссий, совещаниях и других мероприятиях, проводимых в высшем законодательном органе страны, за исключением случаев, когда принято решение о проведении закрытого мероприятия. Журналист может быть лишен аккредитации: если он предоставил заведомо ложные сведения о себе и СМИ, если им или редакцией нарушены правила аккредитации, если им или редакцией распространены не соответствующие действительности сведения, затрагивающие деятельность Парламента, а также порочащие честь и достоинство депутатов Парламента, что подтверждено вступившим в законную силу решением суда.

Аккредитация ранее аккредитованных при Парламенте журналистов и технических  специалистов СМИ  действует до  31 декабря 2022 года.   

Прочитано 5 раз Последнее изменение Среда, 27 июля 2022 21:53

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