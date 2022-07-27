ДЖЕМАЛ ГУБАЗ ДАЛ ИНТЕРВЬЮ «МАТЧ ТВ»

Сухум. 27 июля 2022. Абхазия-Информ . Председатель Государственного комитета Республики Абхазия по делам молодежи и спорту Джемал Губаз дал интервью в прямом эфире передачи «Есть тема» на «Матч ТВ». Он рассказал об идее создания нового футбольного турнира – «Чемпионат Содружества», которую он озвучил во время посещения Донецка в составе российской спортивной делегации в начале июля. Инициатива проведения турнира была поддержана заместителем министра спорта России Одесом Байсултановым, президентом Футбольного союза ДНР Павлом Давыденко и генеральным директором общественной организации «Республиканский луганский футбольный союз» Юрием Малыгиным.

«Прежде всего хочу поблагодарить Одеса Хасаевича Байсултанова за возможность участия в совещании в Донецке. Наши спортсмены давно участвуют в чемпионатах России, для развития и популяризации абхазского футбола мы должны двигаться вперед и я предложил такой вариант турнира», - сказал он.



В конце июля Министерство спорта России объявило о планах проведения объединенного чемпионата, принимая во внимание положительный опыт Крымского футбольного союза и самого региона по проведению матчей Национальной студенческой футбольной лиги. На базе данной структуры будет создана организация, которая обеспечит проведение турнира.



В состав участников турнира войдут ЛДНР, Херсон, Запорожье, Абхазия, Южная Осетия, Крым и команды вузов Российской Федерации.



Проведение чемпионата запланировано на март-ноябрь 2023 года.