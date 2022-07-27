«СУХУМ. ПРАЗДНИК, КОТОРЫЙ ВСЕГДА С ТОБОЙ»В – ВЫСТАВКА КАРТИН ОТКРЫЛАСЬ В СТОЛИЦЕ

С 2020 года ежегодно в июле, когда в Абхазии отмечают день города Сухум, проводится выставка под таким названием. На выставке экспонируются картины, которые отражают взгляд каждого художника на абхазскую столицу. Куратор выставки, директор ЦВЗ Эльвира Арсалия отметила, что экспозиция неожиданно разворачивает перед посетителями город, составленный из идей самих художников.

«Выставка представляет пространство для сосуществования различных мнений и концепций о прошлом и настоящем города. Порой бывает, что ученым, историкам очень помогают в исследовательской работе по архитектурным памятникам города, объектам культурного наследия именно работы художников и то, что они зафиксировали на холсте», – сказала она.

Арсалия поделилась, что на нынешней выставке своего рода нововведение – «попытка объединить творчество, науку и технологии».

«Несколько десятков работ художников, представленных на выставке, подкреплены историческими справками. Под каждой картиной QR-код, пройдя по которой посетители на сайте выставочного зала могут почитать историю того или иного здания и объекта, которые с большой любовью и знанием дела исследованы и описаны в книге Анзора Агумаа «Старый Сухум». Для нас это новое осмысление выставки, просим вас всех воспользоваться этой возможностью», – сказала директор ЦВЗ, обращаясь к гостям на торжественном открытии выставки «Сухум. Праздник, который всегда с тобой». Директор ЦВЗ выразила благодарность Администрации города Сухум, лично главе Беслану Эшба и всем сотрудникам, которые оказали поддержку в реализации проекта.

«Говорю проекта, потому что за время проведения выставки с 27 июля по 29 августа в Центральном выставочном зале будут проходить культурно-образовательная программа, открытая лекция, будет снят фильм о выставке. Поэтому большое спасибо за поддержку», – сказала Эльвира Арсалия. Заместитель главы Администрации Сухума Автандил Сурманидзе, который побывал на открытии выставки, отметил, что благодаря прекрасным работам художников, у посетителей будет возможность проникнуться красотой каждого уголка столицы Абхазии.

«Хорошее событие сегодня в Центральном выставочном зале. Выставка приурочена ко дню города, который мы недавно отмечали. Дата открытия немного сдвинута, чтобы продлить праздник и не проводить все мероприятия в один день. Наши художники – прекрасные творцы! Мы любуемся замечательными картинами. Спасибо вам за творчество! Глава Администрации города Сухум Беслан Эшба всегда рад поддержать такие проекты. И впредь будем оказывать посильную помощь», – сказал Автандил Сурманидзе.

По словам председателя Союза художников Абхазии Виталия Джения, выставка в основном посвящена памятникам архитектуры Сухума.

«Город меняет лицо, строятся новые здания. Пройдет какое-то время, и по картинам, которые здесь представлены, следующие поколения будут знать, каким был Сухум. Даже я уже могу проследить изменения города, которые есть сейчас и каким он был в мои молодые годы. И признаюсь, улучшений я не вижу, если не наоборот. Анзор Агумаа оставил нам значимую для истории книгу о Сухуме. Кто не читал книгу, получат новые знания, пройдя по QR-коду под картинами», – отметил он.

В малом зале ЦВЗ экспонируются картины абхазских художников, которые может приобрести любой желающий. На выставке представлены работы Александра Семенцова, Виссариона, Цвижба, Заура Мукба, Лаши Габелия, Людмилы Будяк, Анны Любосей, Бориса Ашуба, Адгура Ампар, Александра Бояджан, Сасуна Торосян, Рудольфа Хочава, Мактины Цвижба, Адгура Пилия, Мадины Бигуаа, Беслана Ласурия, Игоря Панченко, Марии Пилия, Дианы Хинтба, Апщи Хагба, Оксаны Барзания, Екатерины Гуськовой, Яны Пинчук, Анатолия Качалова, Куарасы Черкезия, Агнессы Лакоба, Идает Атрушба.

Об этом сообщает сайт столицы.