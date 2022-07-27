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Абхазия Информ

У ЭНЕРГЕТИКОВ АБХАЗИИ БУДЕТ СВОЙ ПРАЗДНИК

Новости Среда, 27 июля 2022 22:02
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У ЭНЕРГЕТИКОВ АБХАЗИИ БУДЕТ СВОЙ ПРАЗДНИК

Сухум. 27 июля 2022. Абхазия-Информ.Депутаты Парламента  внесли изменения в закон «О праздничных и памятных днях в РА». Отныне 22 декабря в Абхазии будут отмечать День  энергетика.

Проект закона представил председатель парламентского комитета по экономической политике и реформам, бывший гендиректор госкомпании «Черномоэнерго»  Резо Зантария.

«Установление Дня энергетика будет поводом для признания заслуг работников всей энергетической отросли Абхазии, которые причастны к созданию и обслуживанию энергетической системы.  Практически во всех странах празднование этого дня выпадает на 22 декабря, и это  не случайно. Это – самый короткий световой день в году, соответственно, самый энергозатратный. Именно в этот день работа энергетиков считается наиболее востребованной», – отметил Зантария.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Среда, 27 июля 2022 22:13

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