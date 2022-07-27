У ЭНЕРГЕТИКОВ АБХАЗИИ БУДЕТ СВОЙ ПРАЗДНИК
Сухум. 27 июля 2022. Абхазия-Информ.Депутаты Парламента внесли изменения в закон «О праздничных и памятных днях в РА». Отныне 22 декабря в Абхазии будут отмечать День энергетика.
Проект закона представил председатель парламентского комитета по экономической политике и реформам, бывший гендиректор госкомпании «Черномоэнерго» Резо Зантария.
«Установление Дня энергетика будет поводом для признания заслуг работников всей энергетической отросли Абхазии, которые причастны к созданию и обслуживанию энергетической системы. Практически во всех странах празднование этого дня выпадает на 22 декабря, и это не случайно. Это – самый короткий световой день в году, соответственно, самый энергозатратный. Именно в этот день работа энергетиков считается наиболее востребованной», – отметил Зантария.