У ЭНЕРГЕТИКОВ АБХАЗИИ БУДЕТ СВОЙ ПРАЗДНИК

«Установление Дня энергетика будет поводом для признания заслуг работников всей энергетической отросли Абхазии, которые причастны к созданию и обслуживанию энергетической системы. Практически во всех странах празднование этого дня выпадает на 22 декабря, и это не случайно. Это – самый короткий световой день в году, соответственно, самый энергозатратный. Именно в этот день работа энергетиков считается наиболее востребованной», – отметил Зантария.