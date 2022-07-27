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Абхазия Информ

ПАРЛАМЕНТ ВНЕС ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОН РА «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАНИЦЕ»

Новости Среда, 27 июля 2022 22:16
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ПАРЛАМЕНТ ВНЕС ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОН РА «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАНИЦЕ»

Сухум. 27 июля 2022. Абхазия-Информ.Депутаты приняли в третьем окончательном чтении  изменения в Закон РА «О государственной границе».

Проект закона о внесении изменений в закон о госгранице  представила представитель президента в Парламенте Нателла Ломия.

По ее словам, проект закона направлен на устранение рядов пробелов и противоречий,  имеющихся  действующем  законе «О государственной границе», а также в целях определения органа, уполномоченного принимать нормативные правовые акты по ряду вопросов охраны,  защиты и  установления режима государственной границы.  

«Внесение изменений в закон обусловлено необходимостью создания правовой основы для принятия нормативных правовых актов Кабинета Министров Республики Абхазия, регулирующих ряд правоотношений в сфере защиты и охраны государственной границы. Необходимо  дополнить закон о госгранице  рядом бланкетных  норм*», – отметила Ломия.

Речь идет о том, что решениями Кабинета Министров РА  должны определяться:

  • требования к обозначению и оборудованию участков путей международного железнодорожного, автомобильного сообщения от Государственной границы до пункта пропуска через Государственную границу;
  • правила определения пределов пунктов пропуска через Государственную границу и перечень пунктов пропуска через Государственную границу, специализированных по видам перемещаемых грузов, товаров и животных;
  • содержание, средства и методы контроля, порядок его осуществления при пересечении государственной границы;
  • порядок установления, открытия, функционирования (эксплуатации), реконструкции и закрытия пунктов пропуска через Государственную границу, а также общие требования к строительству, реконструкции, оборудованию и техническому оснащению соответствующих зданий, помещений и сооружений, необходимых для организации пограничного, таможенного и иных видов контроля, осуществляемых в пунктах пропуска через Государственную границу;
  • режим в пунктах пропуска через Государственную границу;
  • пределы пограничной зоны;
  • конкретное содержание, пространственные и временные пределы действия правил пограничного режима, круг лиц, в отношении которых те или иные из указанных правил действуют;
  • перечень видов хозяйственной и иной деятельности, которые могут осуществляться в пределах пунктов пропуска через Государственную границу;
  • осуществление предусмотренных законодательством видов контроля вне пунктов пропуска.

На сегодняшний день действует ряд нормативных правовых актов Кабмина РА,  принятых в развитие закона о госгранице.

Постановлением Кабинета Министров Республики Абхазия «О мерах по обеспечению условий охраны Государственной границы Республики Абхазия» от 19 декабря 2006 года, № 267 установлены пределы пограничной зоны на территории Республики Абхазия и утверждены «Правила пограничного режима в пограничной зоне на территории Республики Абхазия», образец предупреждающего знака «Пограничная зона» и «Правила учета и содержания маломерных, спортивных самоходных и несамоходных (надводных и подводных) судов (средств) на пристанях, причалах и в пунктах базирования, их плавания и передвижения в территориальном море и внутренних морских водах Республики Абхазия, в водах рек, впадающих в Черное море на территории Республики Абхазия».

Постановлением Кабинета Министров Республики Абхазия «Об утверждении нормативных правовых актов, регулирующих вопросы установления, открытия, функционирования и закрытия пунктов пропуска через государственную границу Республики Абхазия»  от 27 августа 2009 года, №152 утверждены: «Положение о пунктах пропуска через государственную границу Республики Абхазия», «Общие требования к строительству, реконструкции, оборудованию и техническому оснащению зданий, помещений и сооружений, необходимые для организации пограничного, таможенного и иных видов контроля, осуществляемого в пунктах пропуска через государственную границу Республики Абхазия», «Правила определения пределов пункта пропуска через государственную границу Республики Абхазия».

«Таким образом действующий закон о госгранице дополняется бланкетными нормами, устанавливающими правовые основания принятия Кабинетом Министров Республики Абхазия вышеуказанных нормативных правовых актов», – отметила Ломия.  

Кроме того в действующем тексте закона слова «Пограничные силы»  заменяются на «Пограничные органы», так как именно пограничные органы СГБ РА осуществляют полномочия, закрепленные в соответствии с действующей редакцией закона за пограничными силами.

«Из закона о госгранице исключается статья, устанавливающая взимание сбора за пограничное оформление, так как такой сбор на практике не взимается, следовательно, данное изменение не повлечет за собой негативных финансово-экономических последствий», – уточнила Ломия.

*Бланкетная норма  -– это правовая норма, предоставляющая государственным органам, должностным лицам право самостоятельно устанавливать нормы поведения, запреты и т.п.

Об этом сообщает Апсныпресс.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Среда, 27 июля 2022 22:21

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