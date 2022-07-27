ПАРЛАМЕНТ ВНЕС ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОН РА «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАНИЦЕ»

Проект закона о внесении изменений в закон о госгранице представила представитель президента в Парламенте Нателла Ломия.

По ее словам, проект закона направлен на устранение рядов пробелов и противоречий, имеющихся действующем законе «О государственной границе», а также в целях определения органа, уполномоченного принимать нормативные правовые акты по ряду вопросов охраны, защиты и установления режима государственной границы.

«Внесение изменений в закон обусловлено необходимостью создания правовой основы для принятия нормативных правовых актов Кабинета Министров Республики Абхазия, регулирующих ряд правоотношений в сфере защиты и охраны государственной границы. Необходимо дополнить закон о госгранице рядом бланкетных норм*», – отметила Ломия.

Речь идет о том, что решениями Кабинета Министров РА должны определяться:

требования к обозначению и оборудованию участков путей международного железнодорожного, автомобильного сообщения от Государственной границы до пункта пропуска через Государственную границу;

правила определения пределов пунктов пропуска через Государственную границу и перечень пунктов пропуска через Государственную границу, специализированных по видам перемещаемых грузов, товаров и животных;

содержание, средства и методы контроля, порядок его осуществления при пересечении государственной границы;

порядок установления, открытия, функционирования (эксплуатации), реконструкции и закрытия пунктов пропуска через Государственную границу, а также общие требования к строительству, реконструкции, оборудованию и техническому оснащению соответствующих зданий, помещений и сооружений, необходимых для организации пограничного, таможенного и иных видов контроля, осуществляемых в пунктах пропуска через Государственную границу;

режим в пунктах пропуска через Государственную границу;

пределы пограничной зоны;

конкретное содержание, пространственные и временные пределы действия правил пограничного режима, круг лиц, в отношении которых те или иные из указанных правил действуют;

перечень видов хозяйственной и иной деятельности, которые могут осуществляться в пределах пунктов пропуска через Государственную границу;

осуществление предусмотренных законодательством видов контроля вне пунктов пропуска.

На сегодняшний день действует ряд нормативных правовых актов Кабмина РА, принятых в развитие закона о госгранице.

Постановлением Кабинета Министров Республики Абхазия «О мерах по обеспечению условий охраны Государственной границы Республики Абхазия» от 19 декабря 2006 года, № 267 установлены пределы пограничной зоны на территории Республики Абхазия и утверждены «Правила пограничного режима в пограничной зоне на территории Республики Абхазия», образец предупреждающего знака «Пограничная зона» и «Правила учета и содержания маломерных, спортивных самоходных и несамоходных (надводных и подводных) судов (средств) на пристанях, причалах и в пунктах базирования, их плавания и передвижения в территориальном море и внутренних морских водах Республики Абхазия, в водах рек, впадающих в Черное море на территории Республики Абхазия».

Постановлением Кабинета Министров Республики Абхазия «Об утверждении нормативных правовых актов, регулирующих вопросы установления, открытия, функционирования и закрытия пунктов пропуска через государственную границу Республики Абхазия» от 27 августа 2009 года, №152 утверждены: «Положение о пунктах пропуска через государственную границу Республики Абхазия», «Общие требования к строительству, реконструкции, оборудованию и техническому оснащению зданий, помещений и сооружений, необходимые для организации пограничного, таможенного и иных видов контроля, осуществляемого в пунктах пропуска через государственную границу Республики Абхазия», «Правила определения пределов пункта пропуска через государственную границу Республики Абхазия».

«Таким образом действующий закон о госгранице дополняется бланкетными нормами, устанавливающими правовые основания принятия Кабинетом Министров Республики Абхазия вышеуказанных нормативных правовых актов», – отметила Ломия.

Кроме того в действующем тексте закона слова «Пограничные силы» заменяются на «Пограничные органы», так как именно пограничные органы СГБ РА осуществляют полномочия, закрепленные в соответствии с действующей редакцией закона за пограничными силами.

«Из закона о госгранице исключается статья, устанавливающая взимание сбора за пограничное оформление, так как такой сбор на практике не взимается, следовательно, данное изменение не повлечет за собой негативных финансово-экономических последствий», – уточнила Ломия.

*Бланкетная норма -– это правовая норма, предоставляющая государственным органам, должностным лицам право самостоятельно устанавливать нормы поведения, запреты и т.п.

Об этом сообщает Апсныпресс.