28 ИЮЛЯ СОСТОИТСЯ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ
Новости Среда, 27 июля 2022 22:21
Сухум. 27 июля 2022. Абхазия-Информ.28 июля 2022 г. в 11 ч. Состоится очередное заседание Кабинета Министров Республики Абхазия.
В повестку дня вошли следующие вопросы:
Об утверждении Индикативного плана социально-экономического развития Республики Абхазия на 2023 год
Об утверждении ведомственной краткосрочной целевой программы «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Республике Абхазия на 2022 год»
Об утверждении ведомственной среднесрочной целевой программы Республики Абхазия «Модернизация бюджетного учета и отчетности Республики Абхазия 2022–2024 гг.»
Об использовании средств резервного фонда Кабинета Министров Республики Абхазия
Об установлении государственных квот на ввоз (вывоз) и хранение наркотических средств и психотропных веществ
Об утверждении «Правил оборота гражданского оружия и патронов к нему», «Порядка оборота служебного оружия (патронов к нему), боевого ручного стрелкового (боеприпасов и патронов к нему) и холодного оружия»
О единовременной социальной выплате
О дополнительных мерах социальной поддержки многодетной семье Киркинадзе А. Ш.
Об утверждении Порядка взаимодействия операторов связи с уполномоченными государственными органами, осуществляющими оперативно - розыскную деятельность
О Государственной комиссии по регулированию радиочастотного ресурса Республики Абхазия
О ликвидации Республиканского унитарного предприятия «Радиочастотный Центр»
Об утверждении ведомственной краткосрочной целевой программы «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Республике Абхазия на 2022 год»
Об утверждении ведомственной среднесрочной целевой программы Республики Абхазия «Модернизация бюджетного учета и отчетности Республики Абхазия 2022–2024 гг.»
Об использовании средств резервного фонда Кабинета Министров Республики Абхазия
Об установлении государственных квот на ввоз (вывоз) и хранение наркотических средств и психотропных веществ
Об утверждении «Правил оборота гражданского оружия и патронов к нему», «Порядка оборота служебного оружия (патронов к нему), боевого ручного стрелкового (боеприпасов и патронов к нему) и холодного оружия»
О единовременной социальной выплате
О дополнительных мерах социальной поддержки многодетной семье Киркинадзе А. Ш.
Об утверждении Порядка взаимодействия операторов связи с уполномоченными государственными органами, осуществляющими оперативно - розыскную деятельность
О Государственной комиссии по регулированию радиочастотного ресурса Республики Абхазия
О ликвидации Республиканского унитарного предприятия «Радиочастотный Центр»