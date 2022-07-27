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Абхазия Информ

28 ИЮЛЯ СОСТОИТСЯ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ

Новости Среда, 27 июля 2022 22:21
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28 ИЮЛЯ СОСТОИТСЯ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ

Сухум. 27 июля 2022. Абхазия-Информ.28 июля 2022 г. в 11 ч. Состоится очередное заседание Кабинета Министров Республики Абхазия.

В повестку дня вошли следующие вопросы:

Об утверждении Индикативного плана социально-экономического развития Республики Абхазия на 2023 год

Об утверждении ведомственной краткосрочной целевой программы «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Республике Абхазия на 2022 год»

Об утверждении ведомственной среднесрочной целевой программы Республики Абхазия «Модернизация бюджетного учета и отчетности Республики Абхазия 2022–2024 гг.»

Об использовании средств резервного фонда Кабинета Министров Республики Абхазия

Об установлении государственных квот на ввоз (вывоз) и хранение наркотических средств и психотропных веществ

Об утверждении «Правил оборота гражданского оружия и патронов к нему», «Порядка оборота служебного оружия (патронов к нему), боевого ручного стрелкового (боеприпасов и патронов к нему) и холодного оружия»

О единовременной социальной выплате

О дополнительных мерах социальной поддержки многодетной семье Киркинадзе А. Ш.

Об утверждении Порядка взаимодействия операторов связи с уполномоченными государственными органами, осуществляющими оперативно - розыскную деятельность

О Государственной комиссии по регулированию радиочастотного ресурса Республики Абхазия

О ликвидации Республиканского унитарного предприятия «Радиочастотный Центр»

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