28 ИЮЛЯ СОСТОИТСЯ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ

Сухум. 27 июля 2022. Абхазия-Информ.28 июля 2022 г. в 11 ч. Состоится очередное заседание Кабинета Министров Республики Абхазия.



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