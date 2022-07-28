СЕМЬЯМ ПОГИБШИХ НА ДОНБАССЕ АБХАЗСКИХ ДОБРОВОЛЬЦЕВ ВЫПЛАТЯТ ЕДИНОВРЕМЕННОЕ ПОСОБИЕ В 1 МЛН РУБЛЕЙ

Сухум. 28 июля 2022. Абхазия-Информ.Многодетные семьи погибших в ходе специальной военной операции на Донбассе абхазских добровольцев Ахры Киркинадзе и Лорана Смыр получат единовременное социальное пособие по 1 млн рублей.

Кроме того вдовы будут получать ежемесячное пособие в размере 10 000 рублей на каждого ребенка до достижения ими 18 лет, учащимся дневных отделений средних специальных или высших учебных заведений – до окончания ими обучения, но не более чем до достижения ими возраста 23 лет. В семье Киркинадзе пятеро детей, в семье Смыр – трое.

Назначение пособий предполагалось ввести с 1 августа, но по распоряжению премьер-министра Александра Анкваб, пособия назначат со дня гибели добровольцев.