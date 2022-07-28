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Абхазия Информ

ВСТРЕЧИ ПРЕЗИДЕНТА АБХАЗИИ В МОСКВЕ

Новости Четверг, 28 июля 2022 16:01
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ВСТРЕЧИ ПРЕЗИДЕНТА АБХАЗИИ В МОСКВЕ

Сухум. 28 июля 2022. Абхазия-Информ.Президент Абхазии Аслан Бжания  встретился с заместителем руководителя Администрации президента Российской Федерации Дмитрием Козаком. Во встрече  участвовали начальник Управления президента РФ по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами Игорь Маслов, министр экономического развития  Максим Решетников и заместитель министра экономического развития Дмитрий Вольвач.

Стороны обсудили широкий круг вопросов абхазо-российского сотрудничества, в частности вопросы возобновления авиасообщения в Республике Абхазия, вопросы реализации программы социально-экономического развития республики на 2022- 2025 гг.

Об этом сообщает пресс-служба президента Абхазии.

Прочитано 2 раз Последнее изменение Четверг, 28 июля 2022 16:11

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