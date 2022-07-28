ВСТРЕЧИ ПРЕЗИДЕНТА АБХАЗИИ В МОСКВЕ

Сухум. 28 июля 2022. Абхазия-Информ.Президент Абхазии Аслан Бжания встретился с заместителем руководителя Администрации президента Российской Федерации Дмитрием Козаком. Во встрече участвовали начальник Управления президента РФ по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами Игорь Маслов, министр экономического развития Максим Решетников и заместитель министра экономического развития Дмитрий Вольвач.