РАЗМЕР МЕСЯЧНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ УСТАНАВЛЕН В РАЗМЕРЕ 10 000 РУБЛЕЙ
Сухум. 28 июля 2022. Абхазия-Информ.Кабинет министров установил минимальный размер месячной заработной платы устанавливается в размере 10 000 рублей. Постановление вступает в силу с 1 января 2023 года.
Пункт I постановления не распространяется на органы государственной власти, органы государственного управления, государственные органы, бюджетные учреждения, и организации, финансируемые из средств бюджетов бюджетной системы Республики Абхазия.
Министерству социального обеспечения и демографической политики совместно с Минфином поручено до 1 января 2024 года подготовить и представить на рассмотрение в Кабинет министров порядок и источник финансирования расходов, необходимых для повышения минимального размера месячной заработной платы в отношении работников органов государственной власти, органов государственного управления, государственных органов, бюджетных учреждений и организаций, финансируемых из средств бюджетов бюджетной системы Республики Абхазия.
Последнее от Super User
- ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИНЯЛО ПОСТАНОВЛЕНИЯ О ВЫДЕЛЕНИИ СРЕДСТВ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА
- УТВЕРЖДЕНА КРАТКОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА «ПОДДЕРЖКА МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В АБХАЗИИ»
- ВСТРЕЧИ ПРЕЗИДЕНТА АБХАЗИИ В МОСКВЕ
- СЕМЬЯМ ПОГИБШИХ НА ДОНБАССЕ АБХАЗСКИХ ДОБРОВОЛЬЦЕВ ВЫПЛАТЯТ ЕДИНОВРЕМЕННОЕ ПОСОБИЕ В 1 МЛН РУБЛЕЙ
- 28 ИЮЛЯ СОСТОИТСЯ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ