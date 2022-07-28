РАЗМЕР МЕСЯЧНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ УСТАНАВЛЕН В РАЗМЕРЕ 10 000 РУБЛЕЙ

Пункт I постановления не распространяется на органы государственной власти, органы государственного управления, государственные органы, бюджетные учреждения, и организации, финансируемые из средств бюджетов бюджетной системы Республики Абхазия.

Сухум. 28 июля 2022. Абхазия-Информ . Кабинет министров установил минимальный размер месячной заработной платы устанавливается в размере 10 000 рублей. Постановление вступает в силу с 1 января 2023 года.

Министерству социального обеспечения и демографической политики совместно с Минфином поручено до 1 января 2024 года подготовить и представить на рассмотрение в Кабинет министров порядок и источник финансирования расходов, необходимых для повышения минимального размера месячной заработной платы в отношении работников органов государственной власти, органов государственного управления, государственных органов, бюджетных учреждений и организаций, финансируемых из средств бюджетов бюджетной системы Республики Абхазия.