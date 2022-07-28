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Абхазия Информ

РАЗМЕР МЕСЯЧНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ УСТАНАВЛЕН В РАЗМЕРЕ 10 000 РУБЛЕЙ

Новости Четверг, 28 июля 2022 16:20
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РАЗМЕР МЕСЯЧНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ УСТАНАВЛЕН В РАЗМЕРЕ 10 000 РУБЛЕЙ

Сухум. 28 июля 2022. Абхазия-Информ.Кабинет министров установил минимальный размер месячной заработной платы устанавливается в размере 10 000 рублей.  Постановление вступает в силу с 1 января 2023 года. 

Пункт I постановления  не распространяется на органы государственной власти, органы государственного управления, государственные органы, бюджетные учреждения, и организации, финансируемые из средств бюджетов бюджетной системы Республики Абхазия.  

Министерству социального обеспечения и демографической политики совместно с Минфином поручено до 1 января 2024 года подготовить и представить на рассмотрение в Кабинет министров порядок и источник финансирования расходов, необходимых для повышения минимального размера месячной заработной платы в отношении работников органов государственной власти, органов государственного управления, государственных органов, бюджетных учреждений и организаций, финансируемых из средств бюджетов бюджетной системы Республики Абхазия.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Четверг, 28 июля 2022 16:22

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