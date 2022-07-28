УТВЕРЖДЕНА КРАТКОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА «ПОДДЕРЖКА МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В АБХАЗИИ»

Сухум. 28 июля 2022. Абхазия-Информ . Кабинет министров утвердил ведомственную краткосрочную целевую программу «Поддержка малого и среднего предпринимательства в РА». Документ представила вице-премьер, министр экономики Кристина Озган. На эти цели будут выделены средства Республиканского бюджета в размере 50 млн рублей. Сроки реализации программы до 31 декабря 2022 года.

Настоящая программа направлена на оказание комплексной поддержки субъектам МСП Республики Абхазия, создание благоприятных условий для их устойчивого развития.

Прямая и косвенная экономическая эффективность мероприятий программы заключается в существенном усилении влияния роли малого и среднего предпринимательства на развитие всех составляющих экономики Республики Абхазия.

Социально-экономический эффект от реализации программных мероприятий выразится также в положительном влиянии на уровень занятости и рост доходов населения в связи с созданием дополнительных рабочих мест за счет расширения действующих субъектов МСП.

Задачи программы:

– организация и проведение мероприятий, направленных на оказание государственного финансового содействия субъектам малого и среднего предпринимательства;

– обеспечение гласности и прозрачности при реализации программы;

– оказание государственного финансового содействия субъектам малого и среднего предпринимательства по приобретению оборудования;

– оказание государственного финансового содействия субъектам малого и среднего предпринимательства по погашению части процентной ставки банковских кредитов.

Цели программы:

– повышение экономической эффективности субъектов малого и среднего предпринимательства;

– улучшение производственной базы субъектов малого и среднего предпринимательства;

– развитие конкурентной среды рыночных отношений субъектов малого и среднего предпринимательства.

Претендент на участие в программе – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, зарегистрированный в соответствии с законодательством Республики Абхазия, подпадающий под понятие субъекта МСП (за исключением унитарных предприятий, осуществляющих реализацию нефтепродуктов) в соответствии с настоящей программой, обратившийся в установленном Программой порядке с заявлением на участие в программе и:

– осуществляющий коммерческую деятельность (по основному виду деятельности) на протяжении не менее 1 года. Срок отсчитывается от даты подачи заявления о включении в список участников программы;

– объем выручки (товарооборота) по основному виду деятельности, которого за год, предшествующий году подачи заявления, не превышает 20 млн руб. (за исключением унитарных предприятий, осуществляющих реализацию нефтепродуктов);

– не имеющий непогашенных задолженностей по кредитным договорам и по оплате налогов и иных обязательных платежей в бюджетную систему Республики Абхазия (за исключением унитарных предприятий, осуществляющих реализацию нефтепродуктов и производителей хлеба, цены на который установлены Постановлением Кабинета Министров Республики Абхазия от 22 ноября 2021 года №112 «О государственном регулировании цен на хлеб и муку пшеничную»);

Государственная финансовая поддержка распространяется на следующие виды деятельности:

– ремесленничество и народный промысел – 5 млн рублей;

– туризм – 15 млн рублей;

– общественное питание – 5 млн рублей;

– легкая и пищевая обрабатывающая промышленность (в том числе производство хлеба, цены на который установлены Постановлением Кабинета Министров Республики Абхазия от 22 ноября 2021 года № 112 «О государственном регулировании цен на хлеб и муку пшеничную») – 20 млн рублей;

– реализация нефтепродуктов, цены на которые регулируются в соответствии с законодательством о государственном регулировании цен – 5 млн рублей.

Контроль за исполнением настоящего Постановления возложен на Министерство экономики Республики Абхазия.