ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИНЯЛО ПОСТАНОВЛЕНИЯ О ВЫДЕЛЕНИИ СРЕДСТВ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА

Сухум. 28 июля 2022. Абхазия-Информ . Члены правительства одобрили два постановления «Об использовании средств резервного фонда Кабинета министров республики Абхазия». Средства резервного фонда будут направлены Управлению капитального строительства в размере 8, 470 млн рублей на капитальный ремонт объектов КПП «Псоу» и 500 тыс. рублей – на проведение работ по расчистке и регуляции русла реки Окум в селе Окум Ткуарчалского района.

Кроме того, 650 тыс. рублей выделено Отделу культуры администрации Гудаутского района на финансирование расходов, связанных с участием детского хореографического ансамбля народного танца «Адац» в Международном фестивале-конкурсе «Паруса Надежды» в Санкт-Петербурге. Премьер-министр Александр Анкваб обратился к министру культуры Дауру Кове по поводу участия детского ансамбля в фестивале.

«В таких вопросах не должно быть неожиданностей. За один день трудно решить вопрос финансирования. Обижать детей нельзя, но следует заранее проинформировать об участии в мероприятиях Министерство культуры, главу администрации и другие структуры. Нужно поблагодарить руководство Абхазской железной дороги, что помогли организовать вагон. Все это для детей крайне важно, но давайте делать это правильно», – сказал Анкваб.

Говоря о капитальном ремонте объектов на КПП «Псоу», глава правительства предложил представителям МВД, СГБ, Минздрава, МЧС и других ведомства, задействованных в работе на границе, собраться на совместное выездное заседание и на месте обсудить наведение порядка на КПП в рамках выделенной суммы.

«Жалоб граждан на проблемы и неудобства при пересечении границы не мало, в ближайшее время мы должны навести там порядок, начиная от автостоянок, санитарных и медицинских пунктов и других объектов», – подчеркнул Александр Анкваб.

