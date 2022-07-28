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Абхазия Информ

ВАЛЬТЕР БУТБА: ЛОТЕРЕИ ЗАВЛЕКАЮТ МОЛОДЁЖЬ

Новости Четверг, 28 июля 2022 17:37
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ВАЛЬТЕР БУТБА: ЛОТЕРЕИ ЗАВЛЕКАЮТ МОЛОДЁЖЬ

Сухум. 28 июля 2022. Абхазия-Информ. Кабинет министров внёс изменения в «Положение о порядке лицензирования деятельности по проведению лотерей в Республике Абхазия» дополнив его  подпунктом следующего содержания: «7) при проведении лотерей не могут использоваться программы для электронных вычислительных машин, механическое, электрическое, электронное и иное техническое оборудование, от которых зависит исход событий, относительно которых заключаются основанные на риске соглашения о выигрыше, независимо от факта и (или) способа осуществления этими программами, оборудованием арифметических и иных математических преобразований данных и информации о таких событиях в визуальные образы, рисунки и символы, а также программы, тождественные или сходные до степени смешения с визуальными образами, рисунками и символами, которые используются при проведении азартных игр в казино и залах игровых автоматов».

Министр внутренних дел Вальтер Бутба отметил, что поправка вызвана жалобами людей, у которых родственники страдают от  лотерейной мании.  

«Лотереи завлекают  молодёжь. Попадает под это влияние в большей степени социально незащищенная категория нашего населения. Мы полностью поддерживаем этот проект и прошу членов правительства поддержать его», – сказал министр.

Прочитано 0 раз Последнее изменение Четверг, 28 июля 2022 17:43

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