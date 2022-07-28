ВАЛЬТЕР БУТБА: ЛОТЕРЕИ ЗАВЛЕКАЮТ МОЛОДЁЖЬ

Сухум. 28 июля 2022. Абхазия-Информ. Кабинет министров внёс изменения в «Положение о порядке лицензирования деятельности по проведению лотерей в Республике Абхазия» дополнив его подпунктом следующего содержания: «7) при проведении лотерей не могут использоваться программы для электронных вычислительных машин, механическое, электрическое, электронное и иное техническое оборудование, от которых зависит исход событий, относительно которых заключаются основанные на риске соглашения о выигрыше, независимо от факта и (или) способа осуществления этими программами, оборудованием арифметических и иных математических преобразований данных и информации о таких событиях в визуальные образы, рисунки и символы, а также программы, тождественные или сходные до степени смешения с визуальными образами, рисунками и символами, которые используются при проведении азартных игр в казино и залах игровых автоматов».