УТВЕРЖДЕН ИНДИКАТИВНЫЙ ПЛАН СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ НА 2023 ГОД

«Проект Индикативного плана формировался с учетом показателей, представленных соответствующими государственными органами управления, администрациями районов и города Сухум и основан на фактических показателях финансово-хозяйственной деятельности предприятий и организаций за 2021 год и плановых показателях 2022 года. Это 4 месяца плодотворной работы», – сказала вице-премьер, министр экономики Кристина Озган, представляя документ. При этом она отметила, что отсутствие полноценной информации о деятельности индивидуальных предпринимателей не дает возможность дать объективную оценку прогнозных данных.

По словам вице-премьера, министра финансов Владимира Делба, при подготовке базовых индикативных показателей, которые являются основанием для формирования индикативного плана, а также базовым инструментом для формирования бюджетных показателей на следующий год является объективная оценка реального состояния дел в экономике.

«Мы с этим показателями выходим не только на допандемийный уровень, но и значительно его превышаем его. Принятие таких параметров покажет возможности республиканского и местных бюджетов», – подчеркнул Делба.

На вопрос премьер-министра Александра Анкваб, как быть с голосами, которые говорят, что нет никакого развития, Делба ответил: «Самая упрямая статистика – это цифры. Они показывают, что все экономические показатели имеют тенденцию роста, что несомненно отразилось и на поступлениях в госбюджет. Мы это говорили вчера на заседании сессии Парламента. Надеюсь, так дальше и будет. Надо оценивать все реалистично. Мы всегда это делаем. Все данные объективны, открыты и на них надо опираться и делать выводы».

Министр по налогам и сборам Джансух Нанба сообщил, что проект согласован с министерством.

«Хотелось бы обратить внимание на существенный рост целевых показателей, которые мы закладываем. Будем делать все возможное для выполнения намеченного», – подчеркнул министр.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ИНДИКАТИВНОМУ ПЛАНУ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ НА 2023 ГОД

Совокупный объем производства товаров, работ и услуг на 2023 год спрогнозирован в сумме 125 млрд 943 млн 325,1 тыс. руб., в том числе в сельском хозяйстве – 10 млрд 486 млн 230,0 тыс. руб., внешнеэкономическая деятельность – 41 млрд 376 млн 909,3 тыс. руб.

Прогнозные объемы производства в 2023 году, без учета сельского хозяйства и показателей внешнеэкономической деятельности, составили 74 млрд 80 млн 185,8 тыс. руб., что на 37,3% больше аналогичных показателей, запланированных на 2022 год, и на 25,2% больше по сравнению с фактическими показателями 2021 года.

Совокупная прибыль по всем отраслям экономики на 2023 год спрогнозирована в сумме 5 млрд 292 млн 89,5 тыс. руб., что на 23,7% больше аналогичных показателей, запланированных на 2022 год, и на 30,6% больше по сравнению с фактическими показателями 2021 года.

Наибольшая доля совокупного объема производства приходится на торговлю (60,0%), промышленность (10,0%), курорты и туризм (9,0%), связь (4,0%). Наибольшая доля совокупной прибыли по всем отраслям экономики приходится на торговлю (40,0%), промышленность (21,0%), курорты и туризм (14,0%) и связь (13,0%).

Объем промышленного производства составляет 7 млрд 705 млн 581,7 тыс. руб., что на 18,7% больше запланированных показателей на 2022 год и на 20,4% больше, чем факт 2021 года.

При этом прогнозируемая прибыль составляет 1 млрд 101 млн 343,0 тыс. руб., что на 6,8% больше плана на 2022 год и на 32,5% больше факта 2021 года. Планируемая рентабельность отрасли 14,3%.

Данный рост обусловлен в том числе инфляционными процессами. Поставки сырья и материалов в основном осуществляются из Российской Федерации, товарооборот с которой в 2021 году составил более 27,0 млрд рублей, в т. ч. импорт 21,6 млрд руб. Объем ввоза вышеперечисленных позиций из РФ составляет более 11,8 млрд рублей. Данное обстоятельство влияет на формирование себестоимости продукции и в конечном итоге на конечной стоимости. Так, объем производства прогнозируется на уровне 3,8 млрд руб., что составляет 121,1% к плану 2022 года, тогда как к факту 2019 года (самый высокий фактический показатель за последние три года) рост составил 112 %.

В отрасли энергетика объемы производства на 2023 г. прогнозируются в размере 1 млрд 809 млн 100,0 тыс. руб., что на 46,6 % больше запланированного на 2022 год. Прибыль прогнозируется в размере 12 млн 160,0 тыс. руб., что в 12,2 раза больше от запланированного на 2022 год. Значительный рост прибыли обусловлен принятием новых тарифов за потребляемую электроэнергию. Рентабельность составляет 3,2%.

Спрогнозированный объем услуг в отрасли «связь» составил 2 млрд 908 млн 66,6 тыс. руб., что на 26,2% больше прогноза на 2022 год и на 110,2% больше фактических показателей 2021 года. Прибыль рассчитывается в размере 691 млн 870,4 тыс. руб., что на 32,7% больше запланированных показателей 2022 года и на 23,1% больше фактических показателей прибыли 2021 года. Среднеотраслевая прогнозная рентабельность составит 23,8%.

Объем строительных работ сформирован на уровне 3 млрд 232 млн 430,8 тыс. руб., что на 68,1% больше плана на 2022 год и на 22,5% больше факта 2021 года. Прибыль прогнозируется в размере 137 млн 627,6 тыс. руб., что на 54,3% больше прогноза на 2022 года, но на 19,1% меньше факта 2021 года. Среднеотраслевая рентабельность составит 4,3%. Плановые показатели по объему производства и прибыли формировались по предоставленным данным администрациями районов и г. Сухум. Вместе с этим, Министерством экономики Республики Абхазия на 2023 г. предусмотрен план строительно-монтажных работ по Инвестпрограмме в размере 1 млрд 350,0 млн. руб. Показатель прибыли по Инвестиционной программе на 2023 год рассчитаны в размере 3% от объема и составила более 40,0 млн рублей.

В торговой отрасли объем товарооборота спрогнозирован в размере 44 млрд 290 млн 69,3 тыс. руб., что на 35,5% больше прогнозного показателя 2022 года и на 20,5% больше фактических показателей 2021 года. Прибыль при этом рассчитывается из минимального показателя в 5% от объема и составляет 2 млрд 118 млн 368,7 тыс. руб., что на 8,9% больше прогнозных данных 2022 года и на 33,8% больше фактических показателей 2021 года. Среднеотраслевая рентабельность составит 4,8%.

Объем платных услуг прогнозируется на уровне 3 млрд 613 млн 89,8 тыс. руб., что больше уровня планового показателя 2022 года на 18,0% и на 30,9% больше фактических показателей 2021 года. Суммарная прибыль составит 264 млн 457,8 тыс. руб., что на 41,5% больше прогнозных данных 2022 года и на 17,3% больше фактических показателей 2021 года. Среднеотраслевая рентабельность составит 7,3%. Необходимо отметить, что при формировании прогнозных показателей по прибыли, как и в отрасли «Торговля», плановые показатели рассчитывались из минимального значения в 5% от объема оказанных услуг.

В 2023 году, согласно прогнозам, объем транспортных услуг составит 1 млрд 433 млн 100,3 тыс. руб., что на 68,3% больше предыдущего прогнозируемого периода, при этом по отношению к фактическим показателям 2021 года объем прогнозируется с ростом и составляет 264,7%. Прибыль прогнозируется в размере 18 млн 152,4 тыс. руб., что на 29,0% больше прогноза на 2022 год и на 30,9% больше факта 2021 года. Среднеотраслевая рентабельность составит всего 1,3%, так как значительный объем в данной отрасли приходится на долю частных перевозчиков, по которым не прогнозируются объемы прибыли.

Значительный рост обусловлен результатами анализа предпринимательской деятельности в данной отрасли, проведенного Министерством экономики Республики Абхазия. Основные грузо- и пассажироперевозки осуществляются лицами, которые зарегистрированы как индивидуальные предпринимателями. В соответствии с Соглашением между Правительством Республики Абхазия и Правительством Российской Федерации о международном автомобильном сообщении от 26 июля 2011 года, все грузо- и пассажироперевозки, автотранспортными средствами, зарегистрированными на территории Республики Абхазия, на территории Российской Федерации могут осуществляться только при наличии разрешения на данный вид деятельности. Так с начала 2022 года Министерством экономики Республики Абхазия было выдано 287 международных лицензий, из них 208 на грузоперевозки и 79 на пассажирские перевозки. Учетных карточек водителей было выдано более одной тысячи. Структурным подразделением Министерства экономики Республики Абхазия осуществляется выдача разрешительного документа на грузовые и пассажирские перевозки в РФ. Так, за 2021 год было выдано более 13000 разрешений на грузоперевозки и более 20000 на пассажирские перевозки, за I-ое полугодие 2022 года выдано более 6500 и 7500 соответственно.

В соответствии с Приказом Государственного таможенного комитета Республики Абхазия №857 ДСП от 20.11.2020 года «В целях усиления таможенного контроля над заявленной таможенной стоимостью и ее фиксирования» Министерством экономики Республики Абхазия приняты параметры расчета средней стоимости грузоперевозки, а именно 80,0 тыс. рублей одна поездка.

Объем в курортно-туристической отрасли прогнозируется на уровне 6 млрд 6730 млн 159,1 тыс. руб., рост по отношению к плановым показателям 2022 года составил 200,6% и на 138,2% больше по отношению к фактическим показателям 2021 года. Совокупная прибыль прогнозируется на уровне 738 млн 80,4 тыс. руб., что на 102,9% больше прогнозных данных 2022 года, и на 34,4% больше фактических показателей 2021 года. Среднеотраслевая рентабельность составит 11,1%. Данные показатели, как по объему оказываемых услуг, так и по прибыли связаны с увеличением количества объектов курортно-туристической деятельности и уровнем заполняемости койко-мест.

В научно-производственной деятельности прогноз совокупного объема производства планируется на уровне 273 млн 669,2 тыс. руб., что почти соизмеримо с плановыми показателями 2022 года, но на 25,8% больше фактических показателей 2021 года. При этом прогнозная прибыль составит 4 млн 20,0 тыс. руб., что на 84,1% меньше по сравнению с плановыми показателями 2022 года и на 34,4% меньше фактических показателей 2021 года. Рентабельность в отрасли прогнозируется на уровне 1,5%. По данным Академии наук Абхазии, получение прибыли связано с финансово-хозяйственной деятельностью таких организаций, как Институт ботаники, НИИ экспериментальной патологии и терапии АНА, Институт сельского хозяйства, Институт экологии.

В кредитно-финансовой сфере прогнозируемый объем составит 2 млрд 141 млн 919,0 тыс. руб., что на 27,0% больше прогноза на 2022 год и на 40,2% больше фактических показателей 2021 года. Ожидаемая прибыль в отрасли составит 160 млн 500,1 тыс. руб., что на 76,5% больше по сравнению к 2022 году, и на 62,1% больше, чем фактические показатели 2021 года. Среднеотраслевая рентабельность составит 7,5%.

По данным Министерства сельского хозяйства Республики Абхазия, прогнозный объем производства в сельском хозяйстве планируется на уровне 10 млрд 486 млн 230,0 тыс. руб., что на 20,0% больше по сравнению с прогнозом на 2022 год. По отношению к фактическим данным 2021 года рост составил – 141,9%.

В разрезе по районам удельный вес совокупного объема производства (работ, услуг), без учета сельского хозяйства и внешнеэкономической деятельности республики, распределены следующим образом: г. Сухум – 62,2%, Гагрский район – 22,1%, Гудаутский район – 5,7%, Сухумский район – 4,5%, Гулрыпшский район – 1,7%, Очамчырский район – 2,9%, - Ткуарчалский район – 0,1%, Галский район – 0,8%.

Город Сухум. Совокупный объем производства (работ, услуг) составит 46 млрд 100 млн 743,5 тыс. руб. что на 39,6% больше плановых показателей 2022 года и на 27,2% больше фактических показателей 2021 года. Совокупная прибыль прогнозируется в размере 3 млрд 53 млн 828,8 тыс. руб., что на 10,9% больше прогнозных показателей 2022 года. Рентабельность отраслей экономики по г. Сухум, в соответствии с прогнозными показателями планируется на уровне 6,6%. Значительный рост в совокупном объеме производства (работ, услуг) по отношению к плановым показателям 2022 году приходится на такие отрасли как «Торговля», рост – 150,0%, «Услуги» - 123,0, «Курорты и туризм» - 219,0%, «Строительство» - 149,0%, «Транспорт» - 134% В целом по г. Сухум наблюдается положительная динамика во всех отраслях.

В Гагрском районе совокупный объем производства без учета сельского хозяйства спрогнозирован в размере 16 млрд 337 млн 258,5 тыс. руб., что на 34,9% больше по сравнению с прогнозными показателями объема производства на 2022 год. Прибыль по данному району прогнозируется в размере 862 млн 620,1 тыс. руб., что на 71,5% больше прогнозных показателей 2022 года. Рентабельность деятельности района без учета сельского хозяйства составит 5,3%.

По Гудаутскому району прогнозируемый объем производства без учета сельского хозяйства составит 4 млрд 253 млн 122,3 тыс. руб., что на 51,8% больше прогнозируемого объема на 2022 год. Прибыль по данному району прогнозируется в размере 399 млн 49,2 тыс. руб., что на 50,4% больше прогнозных показателей 2022 года. Рентабельность деятельности отраслей Гудаутского района без учета сельского хозяйства составит 9,4%.

Значительный рост в объеме производства (работ, услуг) связан с увеличением объема в отраслях «Курорты и туризм» - 193,0% и «Торговля» - 109,0%, а также «Строительство» - 395,0% (за счет включения в объем производства ООО «ДСК» по Инвестиционной программе на 2023 год) и «Транспорт» - 338%.

Совокупный объем по Сухумскому району без учета сельского хозяйства составит 3 млрд 358 млн 363,2 тыс. руб., что на 18,8% больше прогнозных показателей 2022 г., а прибыль по данному району прогнозируется в размере 564 млн 472,1 тыс. руб., что на 15,0% больше прогноза на 2022 год. Рентабельность деятельности района без учета сельского хозяйства составит 16,8%. Рост показателей прибыли наблюдается в разделе «Торговля» за счет таких организаций, как: ООО «Апсны Дьюти», ООО «АЗИД», ООО «РН-Абхазия».

В Гулрыпшском районе совокупный объем без учета сельского хозяйства прогнозируется в размере 1 млрд 230 млн 725,2 тыс. руб., что на 2,3% больше прогнозных показателей 2022 года. Прогнозная прибыль без учета сельского хозяйства составит 80 млн 785,0 тыс. руб., что на 7,6% больше плановых показателей прибыли на 2022 год. Рентабельность деятельности всех отраслей Гулрыпшского района без учета сельского хозяйства составит 6,6%. Увеличение как объема производства (работ, услуг), так и прибыли приходится на такие отрасли как «Торговля», «Курорты и туризм», «Промышленность».

По Очамчырскому району совокупный объем производства без учета сельского хозяйства спрогнозирован в размере 2 млрд 145 млн 969,1 тыс. руб. Это на 39,3% больше показателей, запланированных на 2022 год. Прибыль без учета сельского хозяйства на 2023 год прогнозируется в размере 290 млн 197,2 тыс. руб., что на 45,9% больше показателей, запланированных на 2022 год. Рентабельность деятельности всех отраслей района без учета сельского хозяйства составит 13,5%. Рост производства (работ, услуг) по отношению к плановым показателям 2022 года обусловлен за счет таких отраслей как, «Кредитно-финансовая деятельность», «Строительство», «Курорты и туризм», «Промышленность».

В Ткуарчалском районе совокупный объем без учета сельского хозяйства спрогнозирован в размере 85 млн 893,0 тыс. руб., что больше на 41,3% планового показателя 2022 года. Прогнозируемая прибыль во всех отраслях экономики Ткуарчалского района составит 16 млн 875,1 тыс. руб. Рентабельность деятельности всех отраслей района без учета сельского хозяйства составит 19,6%.

По Галскому району совокупный объем без учета сельского хозяйства спрогнозирован в размере 568 млн 111,0 тыс. руб. и по сравнению с плановым показателем 2022 года увеличится на 50,8%. Прибыль прогнозируется на уровне 24 млн 262,0 тыс. руб., что по сравнению с плановыми показателями 2022 года больше на 56,3%. Рентабельность деятельности района без учета сельского хозяйства – 4,3%.

Объем внешнеторгового оборота на 2023 год прогнозируется в размере 41 млрд 376 млн 909,3 тыс. руб., что на 43,6% больше по сравнению с прогнозными показателями на 2022 год и на 15,3% больше фактических показателей за 2021 год.

Прогноз внешнеэкономической деятельности Республики Абхазия разрабатывался Государственным таможенным комитетом Республики Абхазия совместно с Министерством экономики РА на основании фактических показателей предыдущих периодов, с учетом имеющейся динамики и растущими ценовыми показателями ряда товарных позиций, перемещаемых через пункты таможенного контроля.

Прогнозируемый объем экспорта составит 7 млрд 32 млн 990,1 тыс. руб., что составляет 116,1% по отношению к фактическим показателям 2021 года. На снижение показателя по сравнению с 2022 годом повлияло снижение объемов экспорта продукции ООО «Вина и воды Абхазии».

Прогнозируемый объем импортных поставок составит 34 млрд 343 млн 919,2 тыс. руб., что на 57,4% больше прогнозных показателей 2022 года, при этом, по отношению к факту 2021 года рост составил 114,7%.

Численность занятых в отраслях экономики прогнозируется в количестве 22 312 чел., с общим фондом заработной платы 5 млрд 14 млн 465,3 тыс. руб.

В целях реализации положения Закона Республики Абхазия №5342-с-VI от 13.04.2022 года «О внесении изменения в Трудовой кодекс Республики Абхазия» предусматривающего, что минимальны размер заработной платы должен быть не ниже прожиточного минимума определённого центральным органом госуправления в сфере статистики. Министерством экономики Республики Абхазия внесен в Кабинет Министров Республики Абхазия проект постановления «Об установлении минимального размера месячной заработной платы», в камках которого предлагается определить минимальный размер оплаты труда для организаций, финансируемых не из бюджетной системы Республики Абхазия в размере 10 000 рублей. Показатель сформирован и представлен в Министерство экономики Республики Абхазия Государственным комитетом Республики Абхазия по статистике из расчета прожиточного минимума.

Таким образом, в среднем заработная плата, без учета сельского хозяйства, прогнозируется на уровне 18 728,3 руб. в месяц. По отношению к показателю 2022 года рост составил 111,1% (16 852,6 руб.).

Наибольший удельный вес по годовому фонду заработной платы приходится на такие отрасли деятельности, как: услуги – 20,8%, торговля – 16,6%, курорты и туризм – 15,4%.

Высокий уровень среднемесячной заработной платы выплачивается в кредитно-финансовой сфере (38 705,9 руб.), самый низкий в транспортной отрасли (11 414,4 руб.) и в научно-производственной деятельности (11 913,2 руб. в месяц).

Из проекта Индикативного плане на 2023 г. исключены ряд организаций в связи с тем, что данные организации проинформировали администрации районов о намерении прекратить экономическую деятельность.

Следует отметить, что отсутствие полноценной информации о деятельности индивидуальных предпринимателей не дает возможность дать объективную оценку прогнозных данных. Министерством экономики Республики Абхазия совместно с заинтересованными министерствами и ведомствами разработаны проекты нормативных правовых актов, направленные на внесение изменений в государственные процедуры регистрации юридических и физических лиц, в качестве индивидуальных предпринимателей и процедуры сдачи ими форм отчетности, также о формировании ведомственной отчетности, что позволит исключить существующие выпадения ряда экономических показателей из статистической отчетности. Законопроекты прошли процедуры согласования и внесены на рассмотрение в Администрацию Президента Республики Абхазия.

Индикативные показатели сформированы на основании информации представленной соответствующими органами государственного управления и Государственного комитета Республики Абхазия по статистике.

При согласовании проекта Индикативного плана социально-экономического развития Республики Абхазия на 2023 год были учтены и внесены ряд изменений и предложений поступивших из администраций районов и г. Сухум, а также соответствующих министерств и ведомств Республики Абхазия.