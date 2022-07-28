В ТПП АБХАЗИИ ПРОШЛА ОНЛАЙН-ВСТРЕЧА С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ БИЗНЕСА СЕВАСТОПОЛЯ

В онлайн-встрече участвовали: начальник Управления сертификации, деловой информации, консультации и предпринимательства ТПП Лана Киут, со стороны Севастополя – и.о. руководителя центра поддержки экспорта Наталья Бартошук, а также представители эскпорто-ориентированных предприятий Севастополя.

Сухум. 28 июля 2022. Абхазия-Информ . В Торгово-промышленной палате Республики Абхазия состоялась видео-конференция «Час с торговым представителем Российской Федерации в Абхазии Владимиром Некрасовым».

Конференция прошла в целях укрепления торговых связей и развития внешнеэкономического сотрудничества между Абхазией и Севастополем, поиска путей взаимодействия между представителями бизнеса обеих сторон.

В рамках онлайн-конференции произошел обмен информацией о специфике осуществления предпринимательской деятельности в Абхазии, наличии свободных ниш и степени заинтересованности продукцией предпринимателей Севастополя. В этом регионе развиты туризм, рыболовство, IT-сфера, виноделие и виноградарство и др.

Предприятия Севастополя предлагают сотрудничество, свои товары и услуги для поставок в Абхазию.

По итогам мероприятия, было предложено начать взаимодействие с предпринимателями путем направления коммерческих предложений, проведения переговоров в онлайн-формате, а в перспективе организовать бизнес-миссии севастопольских предпринимателей в Республику Абхазия.