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Абхазия Информ

УСТАНОВЛЕНЫ КВОТЫ НА ВВОЗ (ВЫВОЗ) И ХРАНЕНИЕ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ

Новости Четверг, 28 июля 2022 18:43
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УСТАНОВЛЕНЫ КВОТЫ НА ВВОЗ (ВЫВОЗ) И ХРАНЕНИЕ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ

Сухум. 28 июля 2022. Абхазия-Информ. Кабмин установил государственные квоты на ввоз (вывоз) и хранение наркотических средств и психотропных веществ. В список квотированных наркотиков и психотропных веществ входят: алпразолам, буторфанол, диазепам, кетамин, клоназепам, кодеин, морфин,   натрия оксибутират,  прегабалин, тебаин, тримеперидин, фенобарбитал,  фентанил.

Контроль за исполнением настоящего Постановления возложен на Министерство здравоохранения Абхазии.

«Это очень  тонкая и важная тема. Тут должна быть жесткая отчётность. Мы неоднократно обсуждали это. Я предлагаю персонально предупредить главврачей и врачей использовать препараты только по медицинским назначениям. Плохое исполнение – это прямая дорога к генеральному прокурору. Надеюсь,  у нас не будет никаких проблем в этой части», – подчеркнул премьер-министр Александр Анкваб.

В свою очередь министр здравоохранения Эдуард Бутба отметил, что, к сожалению, врачи не несут персонального наказания за использование наркотических препаратов не по назначению и этот вопрос нужно отрегулировать законодательно.

Прочитано 2 раз Последнее изменение Четверг, 28 июля 2022 18:46

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