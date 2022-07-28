УСТАНОВЛЕНЫ КВОТЫ НА ВВОЗ (ВЫВОЗ) И ХРАНЕНИЕ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ
Сухум. 28 июля 2022. Абхазия-Информ. Кабмин установил государственные квоты на ввоз (вывоз) и хранение наркотических средств и психотропных веществ. В список квотированных наркотиков и психотропных веществ входят: алпразолам, буторфанол, диазепам, кетамин, клоназепам, кодеин, морфин, натрия оксибутират, прегабалин, тебаин, тримеперидин, фенобарбитал, фентанил.
Контроль за исполнением настоящего Постановления возложен на Министерство здравоохранения Абхазии.
«Это очень тонкая и важная тема. Тут должна быть жесткая отчётность. Мы неоднократно обсуждали это. Я предлагаю персонально предупредить главврачей и врачей использовать препараты только по медицинским назначениям. Плохое исполнение – это прямая дорога к генеральному прокурору. Надеюсь, у нас не будет никаких проблем в этой части», – подчеркнул премьер-министр Александр Анкваб.
В свою очередь министр здравоохранения Эдуард Бутба отметил, что, к сожалению, врачи не несут персонального наказания за использование наркотических препаратов не по назначению и этот вопрос нужно отрегулировать законодательно.
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