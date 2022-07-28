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Абхазия Информ

УТВЕРЖДЕНА ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА «МОДЕРНИЗАЦИЯ БЮДЖЕТНОГО УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ 2022-2024 ГГ.»

Новости Четверг, 28 июля 2022 19:02
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УТВЕРЖДЕНА ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА «МОДЕРНИЗАЦИЯ БЮДЖЕТНОГО УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ 2022-2024 ГГ.»

Сухум. 28 июля 2022. Абхазия-Информ. Кабинет министров утвердил ведомственную среднесрочную целевую программу «Модернизация бюджетного учета и отчетности Республики Абхазия 2022 – 2024 гг.»

Программа разработана Министерством финансов,  которое является ее исполнителем и несет ответственность за ее реализацию.

Цель настоящей Программы – приведение бюджетного учета и отчетности Республики Абхазия в соответствие с требованиями бюджетного законодательства Республики Абхазия. 

Предполагает решение следующих задач:

– разработка организационных, проектно-технических и методических решений по созданию, внедрению и информационно-технологическому сопровождению прикладного программного обеспечения по автоматизации системы управления бюджетным процессом в части бюджетного учета и отчетности;

– обеспечение автоматизации процессов ведения бюджетного учета и составления отчетности государственными (муниципальными) учреждениями Республики Абхазия;

– организация единого информационного пространства для органов государственной власти и управления Республики Абхазия, обеспечивающего возможность использования безбумажного электронного юридически значимого документооборота в части бюджетного учета и отчетности;

– создание централизованной инфраструктуры по обслуживанию прикладных информационных систем, включающей системы методической и технической поддержки, сетей обучения и распространения разработанного программного обеспечения;

– обеспечение представления открытых данных, структурированных и унифицированных в едином формате, максимально удобном и простом для анализа; 

– повышение качества и оперативности формирования отчетности об исполнении консолидированного бюджета Республики Абхазия.

Реализация Программы позволит повысить эффективность управления бюджетным процессом за счет создания централизованного комплексного ресурсно-информационного обеспечения государственных учреждений, представляющего собой единое правовое, методологическое и информационное пространство, объединяющее все этапы бюджетного процесса, будет способствовать рациональному использованию средств бюджета Республики Абхазия, обеспечению максимальной прозрачности и открытости исполнения Республиканского и местных бюджетов Республики Абхазия путем внедрения передовых информационных технологий.

Финансирование программных мероприятий осуществляется за счет средств Республиканского бюджета в общем объеме 160 млн руб., из которых: на 2022 год – 20 млн руб.; на 2023 год – 90 млн руб.; на 2024 год – 50 млн руб.

В Минфине считают, что реализация настоящей Программы позволит привести бюджетную систему Республики Абхазия в соответствие с требованиями бюджетного законодательства Республики Абхазия посредством совершенствования бюджетного учета, улучшения качества бюджетной отчетности с целью обеспечения максимальной прозрачности и открытости исполнения бюджетов

Прочитано 3 раз Последнее изменение Четверг, 28 июля 2022 19:06

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