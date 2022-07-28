ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО ПО ФАКТУ УБИЙСТВА РАМИНА ХМАИЛ

По версии органа предварительного следствия, 27 июля 2022 года, примерно в 23 часа 25 минут, в городе Сухум, Воуба Вадим Виталиевич, действуя совместно и по предварительному сговору с неустановленным следствием лицом, с целью умышленного убийства Хмаил Рамина Нуриевича, на почве ранее сложившихся неприязненных взаимоотношений, вооруженные огнестрельным оружием, предположительно автоматом системы «Калашников», калибра 5,45 мм, которое незаконно приобрели, хранили, перевозили группой лиц по предварительному сговору, следуя с центральной части города Сухум на автомашине марки «БМВ», за государственным регистрационным знаком «О809ТТ АВН», в кузове черного цвета, совершили остановку на участке проезжей части улицы Эшба, расположенном напротив многоквартирного дома №175, где из указанного огнестрельного оружия, общеопасным способом, осознавая общественную опасность своих действий, и предвидя возможность наступления общественно опасных последствий для окружающих, произвели не менее 10 выстрелов в Хмаил Р.Н., находящегося на переднем правом пассажирском сидении автомашины марки «Лексус GS250» за государственным регистрационным знаком «Р012РР АВН», совместно с водителем Джумутия Д.Р., в результате производства которых, последний госпитализирован в Республиканскую больницу с диагнозом: «сквозное пулевое огнестрельное ранение правого лучезапястного сустава с переломом костей запястья».

Хмаил Р.Н. от полученных ранений скончался на месте.

В настоящее время проводятся необходимые оперативно-следственные мероприятия по установлению и задержанию лиц совершивших данное преступление.