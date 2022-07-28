В СЕЛЕ МГУДЗЫРХУА РАЗМЫЛО ОКОЛО 3 КМ ДОРОГ
Сухум. 28 июля 2022. Абхазия-Информ. Около трех километров дорог размыло в селе Мгуыдзырхуа Гудаутского района в результате сильных ливней. На их ремонт понадобится около 250-300 тысяч с учетом покупки щебня и стоимости работы техники.
«У нас проблемы с этим каждый год, и мы систематически приводим дороги в порядок. Рельеф местности неровный. В этот раз в общей сложности нужно отремонтировать примерно три километра дорог. Наиболее сложный участок – дорога под эстакадой, ведущей с республиканской трассы в село. К счастью, есть объездная дорога, которой пользуются местные жители на легковых автомобилях», – сообщил глава сельской администрации Беслан Агрба.
Он добавил, что нынешнее лето выдалось дождливым, а последние ливни окончательно размыли проблемные участки дорог.
На ремонт проселочных дорог, по приблизительным подсчетам понадобится от 30 до 40 грузовиков с щебнем. Включая работу техники, он обойдется примерно в 250-300 тысяч рублей. Ремонт будет производится за счет средств Гудаутского района.
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