В СЕЛЕ МГУДЗЫРХУА РАЗМЫЛО ОКОЛО 3 КМ ДОРОГ

Сухум. 28 июля 2022. Абхазия-Информ. Около трех километров дорог размыло в селе Мгуыдзырхуа Гудаутского района в результате сильных ливней. На их ремонт понадобится около 250-300 тысяч с учетом покупки щебня и стоимости работы техники.

«У нас проблемы с этим каждый год, и мы систематически приводим дороги в порядок. Рельеф местности неровный. В этот раз в общей сложности нужно отремонтировать примерно три километра дорог. Наиболее сложный участок – дорога под эстакадой, ведущей с республиканской трассы в село. К счастью, есть объездная дорога, которой пользуются местные жители на легковых автомобилях», – сообщил глава сельской администрации Беслан Агрба.