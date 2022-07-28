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Абхазия Информ

В СУХУМСКОЙ КРЕПОСТИ НАШЛИ КРУПНОКАЛИБЕРНУЮ ПУШКУ

Новости Четверг, 28 июля 2022 21:15
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Сухум. 28 июля 2022. Абхазия-Информ. Раскопки в Сухумской крепости не перестают нас удивлять! На этот раз археологи нашли там крупнокалиберную пушку. Они откопали лишь верхнюю ее часть, остальное еще предстоит откопать, но для этого требуются сильные мужские руки.

Археологи просят тех, кто хочет прикоснуться к старине, помочь им в раскопках. Они ждут всех желающих каждый солнечный день с 8:30 утра.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Четверг, 28 июля 2022 21:22

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