В СУХУМСКОЙ КРЕПОСТИ НАШЛИ КРУПНОКАЛИБЕРНУЮ ПУШКУ

Сухум. 28 июля 2022. Абхазия-Информ. Раскопки в Сухумской крепости не перестают нас удивлять! На этот раз археологи нашли там крупнокалиберную пушку. Они откопали лишь верхнюю ее часть, остальное еще предстоит откопать, но для этого требуются сильные мужские руки.

Археологи просят тех, кто хочет прикоснуться к старине, помочь им в раскопках. Они ждут всех желающих каждый солнечный день с 8:30 утра.