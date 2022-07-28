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Абхазия Информ

РАБОТНИКОВ СУХУМСКОЙ КИСЛОРОДНОЙ СТАНЦИИ НАГРАДИЛИ ЗА БОРЬБУ С КОВИДОМ

Новости Четверг, 28 июля 2022 21:23
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РАБОТНИКОВ СУХУМСКОЙ КИСЛОРОДНОЙ СТАНЦИИ НАГРАДИЛИ ЗА БОРЬБУ С КОВИДОМ

Сухум. 28 июля 2022. Абхазия-Информ. Министр здравоохранения Эдуард Бутба наградил работников Сухумской кислородной станции за борьбу с COVID-19. Им вручили медали и  почетные грамоты министра здравоохранения.

«Вы проделали большую работу, ваш труд невозможно переоценить. Благодаря вам  пациенты ни на минуту не оставались без кислорода», – отметил Бутба.

Сухумская кислородная станция во время пандемии COVID-19 обеспечивала кислородом Сухумскую инфекционную больницу, в которой было развернуто ковидное отделение, а также мобильный военный госпиталь Российской Федерации, дислоцировавшийся на территории пансионата «Айтар».

В пик распространения инфекции ковидные медучреждения тратили более пяти тонн медицинского кислорода в сутки.


Прочитано 4 раз Последнее изменение Четверг, 28 июля 2022 21:25

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