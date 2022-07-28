В ИСТОРИКО-МЕМОРИАЛЬНОМ МУЗЕЕ НЕСТОРА ЛАКОБА НАЧАЛИСЬ ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Сухум. 28 июля 2022. Абхазия-Информ . Распоряжением Кабинета министров от 15 июля 2022 года на ремонтно-восстановительные работы в Доме-музее Нестора Лакоба выделено 12 829 658 рублей из резервного фонда Правительства. По информации гендиректора госкомпании «Апсныргылара» Руслан Тванба, восстановительные работы планируется завершить до конца текущего года.

Он также сообщил, что ремонт идет на основе согласованного проекта, проектная организация занимается интерьером, который будет соответствовать современным требованиям.

Дом-музей Н. А. Лакоба был открыт в 1983 г. в городе Сухум, по адресу: улица Лакоба, 32. На этом месте располагается исторический особняк – дом купца О.И. Бостанджогло, построенный в 1909 г.

После установления советской власти в Абхазии в 1921 г., в особняке по ул. 4 Марта, д. 32 в период с 1923 по 1936 годы проживал выдающийся государственный деятель Абхазии Нестор Аполлонович Лакоба с семьей. Здание музея Лакоба пострадало во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 года.