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Абхазия Информ

В ИСТОРИКО-МЕМОРИАЛЬНОМ МУЗЕЕ НЕСТОРА ЛАКОБА НАЧАЛИСЬ ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Новости Четверг, 28 июля 2022 21:30
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В ИСТОРИКО-МЕМОРИАЛЬНОМ МУЗЕЕ НЕСТОРА ЛАКОБА НАЧАЛИСЬ ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Сухум. 28 июля 2022. Абхазия-Информ.Распоряжением Кабинета министров от 15 июля 2022 года на ремонтно-восстановительные работы в Доме-музее Нестора Лакоба выделено 12 829  658 рублей из резервного фонда Правительства. По информации гендиректора госкомпании  «Апсныргылара» Руслан Тванба,  восстановительные   работы планируется завершить до конца текущего года.

Он также сообщил, что ремонт идет на основе согласованного проекта, проектная организация занимается интерьером, который будет соответствовать современным требованиям.

Дом-музей Н. А. Лакоба был открыт в 1983 г. в городе Сухум, по адресу: улица Лакоба, 32. На этом месте располагается исторический особняк – дом купца О.И. Бостанджогло, построенный в 1909 г.

После установления советской власти в Абхазии в 1921 г., в особняке по ул. 4 Марта, д. 32 в период с 1923 по 1936 годы  проживал выдающийся государственный деятель Абхазии Нестор Аполлонович Лакоба с семьей. Здание музея Лакоба пострадало во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 года.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Четверг, 28 июля 2022 21:33

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