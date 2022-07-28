ГОСДРАМТЕАТР ПРИГЛАШАЕТ НА СПЕКТАКЛЬ «ГОСПОЖА МИНИСТЕРША»

Сухум. 28 июля 2022. Абхазия-Информ.Сюжет спектакля «Госпожа министерша» «вечный»: человек алчет власти и благ, неотделимых от нее, внезапно эту власть получает, меняется до неузнаваемости, ломает отношения между близкими людьми во имя мифического «престижа», деформирует всю свою жизнь – а потом падает с этих высот обратно на землю.

Мещаночка Живка Попович, внезапно став женою министра, меняет не только наряды и мебель в доме, но и мужа для своей дочери и еще многое, многое другое…