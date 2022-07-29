ВРАЧИ ИЗ БАШКИРИИ БУДУТ РАБОТАТЬ В СУХУМСКОЙ ИНФЕКЦИОННОЙ БОЛЬНИЦЕ

Сухум. 29 июля 2022. Абхазия-Информ . Министр здравоохранения Эдуард Бутба встретился с врачами из Башкортостана – заведующим отделением анестезиологии и реанимации Республиканской детской клинической больницы Рустамом Богдановым и педиатром-инфекционистом Республиканской клинической инфекционной больницы Никитой Трофимовым.

Во встрече также участвовал главврач Сухумской инфекционной больницы Астамур Гуния.

В связи с нехваткой врачей по просьбе Минздрава Абхазии башкирские специалисты в течение месяца будут работать в Сухумской инфекционной больнице.



