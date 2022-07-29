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Абхазия Информ

УТВЕРЖДЕНЫ ПРАВИЛА ОБОРОТА ГРАЖДАНСКОГО И СЛУЖЕБНОГО ОРУЖИЯ И ПАТРОНОВ К НЕМУ

Новости Пятница, 29 июля 2022 13:23
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УТВЕРЖДЕНЫ ПРАВИЛА ОБОРОТА ГРАЖДАНСКОГО И СЛУЖЕБНОГО ОРУЖИЯ И ПАТРОНОВ К НЕМУ

Сухум. 29 июля 2022. Абхазия-Информ. Правительство утвердило  «Правила оборота гражданского оружия  и патронов к нему» и «Порядок  оборота служебного оружия (патронов к нему), боевого ручного стрелкового  (боеприпасов и патронов к нему) и холодного оружия» «Правила оборота гражданского оружия и патронов к нему»  регулируют производство, торговлю, продажу, передачу, приобретение, коллекционирование, экспонирование, учет, перевозку, транспортирование, использование, изъятие и уничтожение гражданского оружия и основных частей гражданского огнестрельного оружия,  патронов и боеприпасов к нему. 

Эти правила не распространяются на оборот служебного оружия, патронов и боеприпасов к нему; боевого ручного стрелкового оружия, патронов и боеприпасов к нему, и холодного оружия, предназначенного для решения боевых и оперативно-служебных задач, принятого на вооружение Вооруженными силами Республики Абхазия.

«Порядок оборота служебного оружия,  боевого ручного стрелкового  и холодного оружия» регулирует производство, торговлю, продажу, передачу, приобретение, коллекционирование, экспонирование, учет, перевозку, транспортирование, использование, изъятие и уничтожение служебного оружия и патронов к нему и боевого ручного стрелкового  и холодного оружия, основных частей служебного и боевого оружия, если иное не установлено иными законами Абхазии.

«Проекты согласованы с заинтересованными ведомствами и  представлены учетом их комментариев и предложений», ­– сообщил министр ВД Вальтер Бутба.

Премьер-министр Александр Анкваб  назвал представленные документы очень интересными  и  детализированными.

«Вовремя подготовили этот документ используя российский опыт в соответствии с законом «Об оружии». Осталось четко все выполнять. Мы коллективно обращаемся к  МВД не производить  массовой раздачи подарков в виде оружия, как это имело место в недалекие времена, в  том числе в большом количестве лицам, которым не то, что оружие доверять, их надо контролировать в административном порядке. Немало случаев, когда незаконно хранят незарегистрированное оружие», –  сказал глава правительства.

Министр внутренних дел  отметал, что планируется ужесточить порядок выдачи оружия. 

«Все имеет значение, тем более это. Меньше будет проблем, меньше стрельбы на свадьбах. У нас и трагические случаи были из-за  неумения пользоваться оружием, на которое имелось  разрешение, хотя все это надо крайне ограничивать. В разные времена и сотрудникам уголовного розыска было запрещено демонстрировать табельное оружие, было запрещено открытое ношение оружия. Как вы себе представляете – кафе, ресторан, отдыхающие и  молодые люди с оружием за поясом?  Не встречали никогда? Очень некомфортно от их присутствия.  Людям непонятно, что это вообще такое и как такое  возможно. Они приехали отдыхать, а не наблюдать  за тем, что  граждане Абхазии в массовом порядке  носят  огнестрельное  короткоствольное  оружие. И очень часто безо всякого разрешения на ношение,  не имея на это никаких документов», – подчеркнул  Александр Анкваб.

Премьер-министр отметил, что в последнее время МВД  активно занимается  изъятием незаконно носимого оружия.  

«МВД ведет большую работу по двум очень важным направлениям. Это – изъятие незаконно зарегистрированного   огнестрельного короткоствольного оружия,  пресечение фактов его ношения, и борьба с распространением наркотиков.  В общей сложности, среди  выявленных преступлений 51% составляют преступления связанные с оружием и наркотиками.  Если МВД при поддержке прокуратуры и судебных органов и дальше продолжит эту работу, то порядок будет наводиться. Надо эту работу улучшать», – констатировал Александр Анкваб.

Прочитано 12 раз Последнее изменение Пятница, 29 июля 2022 13:43

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