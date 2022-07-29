УТВЕРЖДЕНЫ ПРАВИЛА ОБОРОТА ГРАЖДАНСКОГО И СЛУЖЕБНОГО ОРУЖИЯ И ПАТРОНОВ К НЕМУ

Сухум. 29 июля 2022. Абхазия-Информ . Правительство утвердило «Правила оборота гражданского оружия и патронов к нему» и «Порядок оборота служебного оружия (патронов к нему), боевого ручного стрелкового (боеприпасов и патронов к нему) и холодного оружия» «Правила оборота гражданского оружия и патронов к нему» регулируют производство, торговлю, продажу, передачу, приобретение, коллекционирование, экспонирование, учет, перевозку, транспортирование, использование, изъятие и уничтожение гражданского оружия и основных частей гражданского огнестрельного оружия, патронов и боеприпасов к нему.

Эти правила не распространяются на оборот служебного оружия, патронов и боеприпасов к нему; боевого ручного стрелкового оружия, патронов и боеприпасов к нему, и холодного оружия, предназначенного для решения боевых и оперативно-служебных задач, принятого на вооружение Вооруженными силами Республики Абхазия.

«Порядок оборота служебного оружия, боевого ручного стрелкового и холодного оружия» регулирует производство, торговлю, продажу, передачу, приобретение, коллекционирование, экспонирование, учет, перевозку, транспортирование, использование, изъятие и уничтожение служебного оружия и патронов к нему и боевого ручного стрелкового и холодного оружия, основных частей служебного и боевого оружия, если иное не установлено иными законами Абхазии.

«Проекты согласованы с заинтересованными ведомствами и представлены учетом их комментариев и предложений», ­– сообщил министр ВД Вальтер Бутба.

Премьер-министр Александр Анкваб назвал представленные документы очень интересными и детализированными.

«Вовремя подготовили этот документ используя российский опыт в соответствии с законом «Об оружии». Осталось четко все выполнять. Мы коллективно обращаемся к МВД не производить массовой раздачи подарков в виде оружия, как это имело место в недалекие времена, в том числе в большом количестве лицам, которым не то, что оружие доверять, их надо контролировать в административном порядке. Немало случаев, когда незаконно хранят незарегистрированное оружие», – сказал глава правительства.

Министр внутренних дел отметал, что планируется ужесточить порядок выдачи оружия.

«Все имеет значение, тем более это. Меньше будет проблем, меньше стрельбы на свадьбах. У нас и трагические случаи были из-за неумения пользоваться оружием, на которое имелось разрешение, хотя все это надо крайне ограничивать. В разные времена и сотрудникам уголовного розыска было запрещено демонстрировать табельное оружие, было запрещено открытое ношение оружия. Как вы себе представляете – кафе, ресторан, отдыхающие и молодые люди с оружием за поясом? Не встречали никогда? Очень некомфортно от их присутствия. Людям непонятно, что это вообще такое и как такое возможно. Они приехали отдыхать, а не наблюдать за тем, что граждане Абхазии в массовом порядке носят огнестрельное короткоствольное оружие. И очень часто безо всякого разрешения на ношение, не имея на это никаких документов», – подчеркнул Александр Анкваб.

Премьер-министр отметил, что в последнее время МВД активно занимается изъятием незаконно носимого оружия.

«МВД ведет большую работу по двум очень важным направлениям. Это – изъятие незаконно зарегистрированного огнестрельного короткоствольного оружия, пресечение фактов его ношения, и борьба с распространением наркотиков. В общей сложности, среди выявленных преступлений 51% составляют преступления связанные с оружием и наркотиками. Если МВД при поддержке прокуратуры и судебных органов и дальше продолжит эту работу, то порядок будет наводиться. Надо эту работу улучшать», – констатировал Александр Анкваб.