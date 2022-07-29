БЕСЛАН АБУХБА ПОБЕДИЛ В ОТКРЫТОМ ЧЕМПИОНАТЕ ЮФО ПО СТРИТЛИФТИНГУ
Сухум. 29 июля 2022. Абхазия-Информ. В Краснодаре прошел открытый чемпионат Южного Федерального округа по стритлифтингу и его отдельным движениям. В соревнованиях приняли участие спортсмены из Санкт-Петербурга, Москвы, Ростова-на Дону, Петропавловска-Камчатского, Армавира и других городов.
Республику Абхазия представлял сухумский спортсмен Беслан Абухба, выступавший в весовой категории до 75 килограммов в номинации «Мультилифт 24/32».
По итогам турнира он занял первое место, выполнив норматив кандидата в мастера спорта (двоеборье), сообщает пресс-служба Госкомитета по делам молодежи и спорту.
Стритлифтинг – это один из видов силового спорта, берущий свое начало из уличного воркаута и включающий всего 2 упражнения: подтягивания на турнике и отжимания на брусьях. Оба упражнения выполняются атлетом с дополнительным отягощением, подвешенным к поясу спортсмена.
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