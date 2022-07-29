ХРОМАТОГРАФ НАРКОДИСПАНСЕРА ПЕРЕДАДУТ МВД

«Чем обусловлена передача хроматографа. «Помнится вы требовали его экстренно купить, были выделены немалые денежные средства…» – поинтересовался вице-премьер, министр финансов Владимир Делба, обращаясь к министру здравоохранения.

«До того, как оборудование поступило на баланс министерства здравоохранения, уже были сложности с запуском хроматографа и закупом реагентов и оборудование простаивало. По инициативе министра ВД мы решили передать хроматограф МВД, чтобы они использовали его для определения лиц, употребляющих наркотики», – сообщил Эдуар Бутба.

В свою очередь Вальтер Бутба отметил, что это необходимо в целях наращивания работы по противодействию распространения наркотиков и комплексном подходе к проведению анализов граждан.

«Те средства, которые поставляет нам наркодиспансер, не соответствуют современным требованиям. Мы не определяем ряд наркотических средств, которые потребляют наши граждане. Мы связывались с экспертами из Краснодарского края и они пообещали запустить хроматограф, чтобы можно было проводить комплексную проверку и определять не только всем известные наркотики, но и другие наркотические и психотропные вещества. Мы также договорились о поставке необходимых для анализов реагентов», -– сказал министр.

Премьер-министр Александр Анкваб заметил, что работа хроматографа также позволит определять употребляют ли наркотики госчиновники, министры и их заместители, сотрудники аппарата и многие другие.

«Это все очень интересно. Ждем результаты», – подытожил он.

Принимавший участие в заседании КМ председатель Государственного Отар Хеция сообщил, что он давно планировал провести проверку на потребление наркотиков сотрудников ГТК.



