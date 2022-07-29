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Абхазия Информ

ХРОМАТОГРАФ НАРКОДИСПАНСЕРА ПЕРЕДАДУТ МВД

Новости Пятница, 29 июля 2022 14:14
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ХРОМАТОГРАФ НАРКОДИСПАНСЕРА ПЕРЕДАДУТ МВД

Сухум. 29 июля 2022. Абхазия-Информ.Кабинет министров  разрешил  Республиканскому  наркологическому  диспансеру Минздрава  передать МВД  аппаратно-программный комплекс  для медицинских исследований на базе хроматографа «Маэстро ГХ». Балансовая стоимость  комплекса – 9,88 млн рублей.

«Чем обусловлена передача хроматографа. «Помнится вы требовали его экстренно купить, были  выделены немалые денежные средства…» – поинтересовался вице-премьер, министр финансов Владимир Делба, обращаясь к министру здравоохранения.

«До того, как оборудование поступило на баланс министерства здравоохранения, уже были сложности  с запуском  хроматографа и закупом реагентов и оборудование простаивало. По инициативе министра ВД мы решили передать хроматограф МВД, чтобы они использовали его для определения лиц, употребляющих наркотики», – сообщил Эдуар Бутба.

В свою очередь Вальтер Бутба отметил, что это необходимо в целях наращивания работы по противодействию распространения наркотиков и комплексном подходе к проведению анализов граждан.

«Те средства, которые поставляет нам наркодиспансер, не соответствуют современным требованиям. Мы не определяем ряд наркотических средств, которые потребляют наши граждане. Мы связывались с экспертами из  Краснодарского края и они пообещали запустить хроматограф, чтобы можно было проводить комплексную проверку и определять не только всем известные наркотики, но и другие наркотические и  психотропные вещества. Мы также договорились о поставке необходимых для анализов реагентов», -–  сказал министр. 

Премьер-министр Александр Анкваб  заметил, что работа хроматографа также позволит определять употребляют ли  наркотики госчиновники,  министры и их заместители,  сотрудники аппарата и многие другие.

«Это все очень интересно. Ждем результаты», – подытожил он.

Принимавший участие в заседании КМ председатель Государственного Отар Хеция сообщил, что он давно планировал провести проверку на потребление наркотиков сотрудников ГТК.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Пятница, 29 июля 2022 14:31

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