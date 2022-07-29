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Абхазия Информ

УТВЕРДЕН ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОПЕРАТОРОВ СВЯЗИ С УПОЛНОМОЧЕННЫМИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ОРГАНАМИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Новости Пятница, 29 июля 2022 15:10
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УТВЕРДЕН ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОПЕРАТОРОВ СВЯЗИ С УПОЛНОМОЧЕННЫМИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ОРГАНАМИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Сухум. 29 июля 2022. Абхазия-Информ.Правительством утвердило Порядок взаимодействия операторов связи с уполномоченными государственными органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность.

Настоящий Порядок определяет взаимодействие операторов связи с уполномоченными государственными органами, осуществляющими в соответствии с Законом Республики Абхазия от 18.06.1996г. №266-с «Об оперативно-розыскной деятельности в Республике Абхазия» оперативно-розыскную деятельность с использованием технических средств, обеспечивающих эту деятельность в сети связи оператора связи, при предоставлении оператором связи уполномоченным органам информации об абонентах и оказанных им услугах связи, а также иной информации, необходимой для выполнения возложенных на уполномоченные органы задач в установленных законодательством порядке и случаях.

Органы Службы государственной безопасности Республики Абхазия, являясь уполномоченными органами, осуществляют взаимодействие с операторами связи при проведении в рамках оперативно-розыскной деятельности оперативно-розыскных мероприятий, связанных с использованием технических средств, в том числе в интересах других уполномоченных органов.

При отсутствии у органов Службы государственной безопасности Республики Абхазия необходимых оперативно-технических возможностей для проведения оперативно-розыскных мероприятий, связанных с использованием технических средств, указанные мероприятия осуществляют органы внутренних дел Республики Абхазия, являющиеся уполномоченными органами, в том числе в интересах других уполномоченных органов.

Сети и средства связи, используемые оператором связи, должны соответствовать требованиям, предъявляемым к ним для проведения оперативно-розыскных мероприятий и устанавливаемым уполномоченным органом исполнительной власти в области связи по согласованию со Службой государственной безопасности Республики Абхазия.

Оператор связи обязан обеспечить сохранность информации, содержащуюся в базах данных, а также обязан создать условия, обеспечивающие защиту этой информации.

Текстовые сообщения, биллинговую информацию пользователей услугами связи и информацию, содержащуюся в базах данных оператор связи хранит в технических средствах на территории Республики Абхазия и в случаях, установленных законодательством предоставляет уполномоченным органам.

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