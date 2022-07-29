УТВЕРДЕН ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОПЕРАТОРОВ СВЯЗИ С УПОЛНОМОЧЕННЫМИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ОРГАНАМИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Сухум. 29 июля 2022. Абхазия-Информ.Правительством утвердило Порядок взаимодействия операторов связи с уполномоченными государственными органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность.
Органы Службы государственной безопасности Республики Абхазия, являясь уполномоченными органами, осуществляют взаимодействие с операторами связи при проведении в рамках оперативно-розыскной деятельности оперативно-розыскных мероприятий, связанных с использованием технических средств, в том числе в интересах других уполномоченных органов.
При отсутствии у органов Службы государственной безопасности Республики Абхазия необходимых оперативно-технических возможностей для проведения оперативно-розыскных мероприятий, связанных с использованием технических средств, указанные мероприятия осуществляют органы внутренних дел Республики Абхазия, являющиеся уполномоченными органами, в том числе в интересах других уполномоченных органов.
Сети и средства связи, используемые оператором связи, должны соответствовать требованиям, предъявляемым к ним для проведения оперативно-розыскных мероприятий и устанавливаемым уполномоченным органом исполнительной власти в области связи по согласованию со Службой государственной безопасности Республики Абхазия.
Оператор связи обязан обеспечить сохранность информации, содержащуюся в базах данных, а также обязан создать условия, обеспечивающие защиту этой информации.
Текстовые сообщения, биллинговую информацию пользователей услугами связи и информацию, содержащуюся в базах данных оператор связи хранит в технических средствах на территории Республики Абхазия и в случаях, установленных законодательством предоставляет уполномоченным органам.