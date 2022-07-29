О СИТУАЦИИ С КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ В АБХАЗИИ НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ

Бутба напомнил, что всем мире COVID начал свой рост. К сожалению, Абхазия не осталась в стороне от этого процесса.

Сухум. 29 июля 2022. Абхазия-Информ . На заседании Кабинета министров министр здравоохранения Эдуард Бутба проинформировал о ситуации с коронавирусной инфекцией на сегодняшний день. Он назвал ее контролируемой.

По его словам, за сутки было выявленных 23 человека с коронавирусом, правда, все они на амбулаторном лечении, течение болезни легкое. На сегодняшний день в Гудаутском госпитале 11 пациентов – практически все они с паталогиями, но уже планируется выписка четверых человек. В районах тоже наблюдается рост заболеваемости.

«Мы возобновили ПЦР-диагностику практически во всех районах, ситуацию мониторим», – сказал министр.

Он также сообщил о возобновлении работы оперативного штаба по защите населения от коронавируса.

«Будем информировать население в том же формате, как и раньше», – отметил Бутба.

Заместитель министра иностранных дел Ираклий Тужба обратил внимание на то, что в России проводится информационная кампания по ревакцинации, и поинтересовался, а что делается у нас.

«Мы также проводим информационную работу с населением. Мы соблюдаем все сроки и правила и хранения вакцин. Более того, официально Минздравом России продлен срок имеющихся у нас вакцин. Ведем работу для того, чтобы закупить дополнительную партию вакцины. Наше население не очень охотно идет на ревакцинацию, да и с вакцинацией было тоже так. Наши коллеги занимаются постоянным информированием граждан, ведут всю необходимую работу», – сказал министр.

Премьер-министр Александр Анкваб сообщил, что он уже ревакцинировался. «Неделю назад я снова вакцинировался. Охрана, приемная уже вакцинировались. Рекомендую аппарату Кабмина сделать то же самое», – сказал он.

Он отметил хорошую работу медиков во время пандемии, многих из них за это наградили.

«Мы не хотим, чтобы ковид госпиталь опять начал работать, но факты выявления заболевания говорят о необходимости соблюдать осторожность и быть ко всему готовыми», – констатировал глава правительства.

