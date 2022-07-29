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Абхазия Информ

О СИТУАЦИИ С КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ В АБХАЗИИ НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ

Новости Пятница, 29 июля 2022 15:30
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О СИТУАЦИИ С КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ В АБХАЗИИ НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ

Сухум. 29 июля 2022. Абхазия-Информ. На заседании Кабинета министров министр здравоохранения Эдуард Бутба проинформировал о ситуации с коронавирусной инфекцией на сегодняшний день. Он назвал ее контролируемой.

Бутба напомнил, что всем мире COVID начал свой рост. К сожалению, Абхазия не осталась в стороне от этого процесса.

По его словам, за сутки было выявленных 23  человека с коронавирусом, правда, все они на амбулаторном лечении, течение болезни легкое. На сегодняшний день в Гудаутском  госпитале 11 пациентов практически все они с паталогиями, но уже планируется  выписка четверых человек. В районах тоже  наблюдается рост заболеваемости.

«Мы возобновили ПЦР-диагностику практически во всех районах, ситуацию мониторим», – сказал министр.

Он также сообщил о возобновлении работы оперативного штаба по защите населения от коронавируса.

«Будем информировать население в том же формате, как и  раньше», – отметил  Бутба.

Заместитель министра иностранных дел Ираклий Тужба обратил внимание на то, что в России проводится информационная кампания по  ревакцинации, и поинтересовался, а что делается у нас.   

«Мы также проводим информационную работу с населением. Мы соблюдаем все  сроки и правила и хранения вакцин. Более того, официально Минздравом России продлен срок имеющихся у нас вакцин. Ведем работу для того, чтобы закупить дополнительную партию вакцины. Наше население не очень охотно идет на ревакцинацию, да и с  вакцинацией было тоже так. Наши коллеги занимаются постоянным информированием граждан, ведут всю необходимую работу», –  сказал министр.

Премьер-министр Александр Анкваб сообщил, что он уже  ревакцинировался. «Неделю назад я снова вакцинировался. Охрана, приемная уже вакцинировались. Рекомендую аппарату Кабмина сделать то же самое», сказал он.

Он отметил  хорошую работу медиков во время пандемии, многих из них за это наградили.

«Мы не хотим, чтобы ковид госпиталь опять начал работать, но факты выявления заболевания говорят о необходимости соблюдать осторожность и быть ко всему готовыми», – констатировал глава правительства.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Пятница, 29 июля 2022 15:56

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