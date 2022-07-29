 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

БОЖЕ, ДАЙ МНЕ РАЗУМ И ДУШЕВНЫЙ ПОКОЙ ПРИНЯТЬ ТО, ЧТО Я НЕ В СИЛАХ ИЗМЕНИТЬ… (молитва наркомана)
июня 28 2022

БОЖЕ, ДАЙ МНЕ РАЗУМ И ДУШЕВНЫЙ ПОКОЙ ПРИНЯТЬ ТО, ЧТО Я НЕ В СИЛАХ ИЗМЕНИТЬ… (молитва наркомана)

На днях Общество анонимных наркоманов Абхазии отметило свой юбилей  – 11 лет со дня создания.…
ПУТИ НАЗАД УЖЕ НЕТ
июня 24 2022
ПУТИ НАЗАД УЖЕ НЕТ
СМЕЦКОЙ ПЕРЕВОРАЧИВАЕТСЯ В ГРОБУ
июня 22 2022
СМЕЦКОЙ ПЕРЕВОРАЧИВАЕТСЯ В ГРОБУ

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Июль 2022 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ДИНАМИКА СБОРА НАЛОГОВ И ТАМОЖЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ ХОРОШАЯ

Новости Пятница, 29 июля 2022 15:43
Оцените материал
(0 голосов)
ДИНАМИКА СБОРА НАЛОГОВ И ТАМОЖЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ ХОРОШАЯ

Сухум. 29 июля 2022. Абхазия-Информ. Министр по налогам и сборам Джансух Нанба и председатель ГТК Отар Хеция рассказали  как обстоят дела с налогами и таможенными платежами в июле.

По словам Нанба в виде налоговых платежей и сборов за июль поступило 400 млн рублей. По результатам семи месяцев прогнозируется поступление налогов в сумме более 2 млрд рублей. 

«Это существенное перевыполнение плана, и мы надеемся, что и в последующие месяцы будет наблюдаться  такая  динамика», – сказал Нанба.   

Председатель ГТК Отар Хеция также отметил, что за 6 месяцев  при плане в 1 млрд 22 млн рублей  фактическое поступление таможенных платежей  составило 1 млрд 351 млн рублей. То есть на 329 млн  рублей сверх плана (132%).

При плане на июль в  239 млн  рублей фактическое поступление составило 234 млн рублей (98%).

«Месяц еще не закончился и я думаю, что и здесь мы перевыполним план. Будем работать и не подведем, сделаем все, что от нас зависит», – констатировал Хеция.

Премьер-министр Александр Анкваб отметил, что это хорошая динамика и выразил надежду на то, что и впредь дела будут обстоять таким образом.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Пятница, 29 июля 2022 15:48

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « О СИТУАЦИИ С КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ В АБХАЗИИ НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.