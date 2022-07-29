ДИНАМИКА СБОРА НАЛОГОВ И ТАМОЖЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ ХОРОШАЯ

По словам Нанба в виде налоговых платежей и сборов за июль поступило 400 млн рублей. По результатам семи месяцев прогнозируется поступление налогов в сумме более 2 млрд рублей.

Сухум. 29 июля 2022. Абхазия-Информ . Министр по налогам и сборам Джансух Нанба и председатель ГТК Отар Хеция рассказали как обстоят дела с налогами и таможенными платежами в июле.

«Это существенное перевыполнение плана, и мы надеемся, что и в последующие месяцы будет наблюдаться такая динамика», – сказал Нанба.

Председатель ГТК Отар Хеция также отметил, что за 6 месяцев при плане в 1 млрд 22 млн рублей фактическое поступление таможенных платежей составило 1 млрд 351 млн рублей. То есть на 329 млн рублей сверх плана (132%).

При плане на июль в 239 млн рублей фактическое поступление составило 234 млн рублей (98%).

«Месяц еще не закончился и я думаю, что и здесь мы перевыполним план. Будем работать и не подведем, сделаем все, что от нас зависит», – констатировал Хеция.



Премьер-министр Александр Анкваб отметил, что это хорошая динамика и выразил надежду на то, что и впредь дела будут обстоять таким образом.