АНОНС СОВМЕСТНОГО КОНЦЕРТА ДВУХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ТАНЦЕВАЛЬНЫХ КОЛЛЕКТИВОВ

Великолепные костюмы, высочайшее мастерство исполнения – все это Красноярский государственный академический ансамбль танца Сибири им. М. Годенко. Ну и конечно же зажигательные и темпераментные танцы Государственного ансамбля «Кавказ» им. К. Тарба.

Сухум. 29 июля 2022. Абхазия-Информ . 21 сентября в 19:00 на сцене Абхазской государственной филармонии им. Р. Гумба состоится совместный концерт двух государственных танцевальных коллективов – из Красноярска и Абхазии.

В рамках тура совместных концертов с лучшими коллективами народно-сценического жанра Северо-Кавказского И Южного Федеральных округов, белокурых сибирячек и могучих сибиряков будут встречать жители Адыгеи и Кабардино-Балкарии, Южной Осетии и Ингушетии, Ставрополья и Кубани,

Республики Калмыкии и Астраханской области.

Концерты ансамбль танца Сибири проходили при полном аншлаге концертных залов в более чем 85 странах мира, да и в Абхазии он уже не впервые.

Сибиряки надеются, что их радушно встретят в республике, потому что и Сибирь, и Абхазия являются родиной красивых, мудрых и щедрых душой людей.

Организаторы мероприятия приглашают всех желающих 21 сентября на вечер переплетения двух культур.