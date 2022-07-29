АНОНС СОВМЕСТНОГО КОНЦЕРТА ДВУХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ТАНЦЕВАЛЬНЫХ КОЛЛЕКТИВОВ
Сухум. 29 июля 2022. Абхазия-Информ. 21 сентября в 19:00 на сцене Абхазской государственной филармонии им. Р. Гумба состоится совместный концерт двух государственных танцевальных коллективов – из Красноярска и Абхазии.
Великолепные костюмы, высочайшее мастерство исполнения – все это Красноярский государственный академический ансамбль танца Сибири им. М. Годенко. Ну и конечно же зажигательные и темпераментные танцы Государственного ансамбля «Кавказ» им. К. Тарба.
В рамках тура совместных концертов с лучшими коллективами народно-сценического жанра Северо-Кавказского И Южного Федеральных округов, белокурых сибирячек и могучих сибиряков будут встречать жители Адыгеи и Кабардино-Балкарии, Южной Осетии и Ингушетии, Ставрополья и Кубани,
Республики Калмыкии и Астраханской области.
Концерты ансамбль танца Сибири проходили при полном аншлаге концертных залов в более чем 85 странах мира, да и в Абхазии он уже не впервые.
Сибиряки надеются, что их радушно встретят в республике, потому что и Сибирь, и Абхазия являются родиной красивых, мудрых и щедрых душой людей.
Организаторы мероприятия приглашают всех желающих 21 сентября на вечер переплетения двух культур.
Последнее от Super User
- ДИНАМИКА СБОРА НАЛОГОВ И ТАМОЖЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ ХОРОШАЯ
- О СИТУАЦИИ С КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ В АБХАЗИИ НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ
- УТВЕРДЕН ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОПЕРАТОРОВ СВЯЗИ С УПОЛНОМОЧЕННЫМИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ОРГАНАМИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
- ХРОМАТОГРАФ НАРКОДИСПАНСЕРА ПЕРЕДАДУТ МВД
- КРИСТИНЕ ТАКАЛАНДЗЕ АРЕСТОВАНА ДО 20 СЕНТЯБРЯ