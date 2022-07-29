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Абхазия Информ

БАДРА ГУНБА ВСТРЕТИЛСЯ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ НАЦИОНАЛЬНОГО СОВЕТА «АБАЗА»

Новости Пятница, 29 июля 2022 21:02
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БАДРА ГУНБА ВСТРЕТИЛСЯ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ НАЦИОНАЛЬНОГО СОВЕТА «АБАЗА»

Сухум. 29 июля 2022. Абхазия-Информ.Вице-президент Абхазии Бадра Гунба принял представителей национального совета общественной организации «Абаза».

Бадра Гунба приветствовал гостей и сказал:  «Это хорошее событие, что мы сегодня имеем возможность обсудить с представителями национального совета «Абаза» вопросы, которые стоят перед нашими народами».

Вице-президент отметил важность укрепления связей между абхазами и абазинами и особо отметил  роль, которую в этом вопросе играет Всемирный абхазо-абазинский конгресс.

«Символично, что наша встреча проходит в день рождения Тараса Мироновича Шамба, который на протяжении 25 лет бессменно руководил Международной ассоциацией абхазо-абазинского (абаза) народа  (переименована в 2017 году во Всемирный конгресс абхазо-абазинского народа – прим. ред.  АП).  Я знаю, какие вопросы вас волнуют. Думаю, сегодня мы открыто и подробно обсудим их», – сказал Гунба.

Председатель национального совета «Абаза» Умар Кончев поблагодарил вице-президента за то, что после их обращения к властям Абхазии был решен вопрос  прописки  абазин в Абхазии.

«Это очень важное и значимое решение. Остался вопрос оптимизации сроков, но мы в рабочем порядке с соответствующими структурами ускорим этот  процесс», – сказал Кончев.

По словам Кончева ускорению процесса прописки абазин в Абхазии способствует и выдача справок о том, что человек на самом деле является абазином по национальности.

Это позволяет  избежать случаев фальсификации национальной принадлежности. Абхазской стороне стало  легче проверять этническую принадлежность человека, да и сроки этой проверки значительно сократились. Наша же общественная организация следит за списками получивших гражданство Абхазии», – сказал Кончев.

Он также отметил, что члены организации «Абаза» благодарны властям Абхазии за принятие многих решений,  направленных на  развитие и укрепление  отношений между братскими народами.  

Главный редактор газеты «Абазашта» Фардаус Кулова говорила о необходимости  информационного  обмена.

«Мы вчера очень плотно поработали с Абхазским телевидением, обсудили многие вопросы.  Хочется, чтобы нам чаще присылали информацию из Абхазии. Необходимо  активизировать обмен информацией. В свое время Геннадий Аламиа издавал журнал «Абаза». Было бы хорошо, если бы  появилось какое-то совместное абхазо-абазинское периодическое издание. Оно также  сближало бы  наши народы. Диалог наших культур должен быть постоянным», – сказала Кулова.

Ветеран войны, кавалер ордена Леона Роберт Ашба выразил пожелание, чтобы в Общественной палате Абхазии были представлены и абазины. 

Также был поднят  вопрос увековечения памяти  самого молодого добровольца из числа абазин –  Мурата Куджева (19.12.1975 – 04.07.1993), погибшего во время Отечественной войны народа Абхазии. 

Речь шла и об увековечении памяти Тараса Шамба в Абазинском районе КЧР.

«Этот доброволец должен стать символом нашего народа. Он пришел защищать землю своих предков. Я также предлагаю назвать улицы и школы именами известных абазин, которые много сделали для Абхазии. Например, такие люди, как Рауф Малхозов и  Алексей Хуранов. Это знаменитые люди: один – депутат Верховного Совета СССР,  другой – Герой соцтруда»,  –  доктор экономических наук, ученый, писатель Олег Этлухов.

Вице-президент согласился с тем, что надо увековечивать память людей, которые  внесли большой вклад в укрепление связей между абхазами и абазинами.

Абазинская  сторона предложила создать  специальную комиссию по решению всех этих вопросов.

«Есть особое поручение президента страны, в том числе по оказанию содействия во всех возникающих вопросах между нашими братскими народами. Мы постепенно решаем их», – сказал Гунба.

Мастер спорта России по дзюдо Альберт Огузов предложил проводить совместные мастер-классы для молодых спортсменов двух братских народов.

Бадра Гунба сообщил гостям, что Госкомспорту Абхазии дано поручение разработать план совместных спортивных мероприятий и утвердить его.

«Мы безусловно поддержим спортсменов. Это очень важно, когда молодежь имеет возможность общаться и дружить»,  – сказал вице-президент.      

Член Высшего совета Всемирного абхазо-абазинского конгресса Беслан Кобахия  сообщил о том, что Олег Этлухов написал новый роман «Абхазское вино» и в  Карачаево-Черкессии появилась идея экранизировать его.

Кобахия предложил абхазской стороне оказать поддержку в экранизации романа.

Об этом сообщает Апсныпресс.

Прочитано 2 раз Последнее изменение Пятница, 29 июля 2022 21:07

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