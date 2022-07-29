БАДРА ГУНБА ВСТРЕТИЛСЯ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ НАЦИОНАЛЬНОГО СОВЕТА «АБАЗА»

Бадра Гунба приветствовал гостей и сказал: «Это хорошее событие, что мы сегодня имеем возможность обсудить с представителями национального совета «Абаза» вопросы, которые стоят перед нашими народами».

Вице-президент отметил важность укрепления связей между абхазами и абазинами и особо отметил роль, которую в этом вопросе играет Всемирный абхазо-абазинский конгресс.

«Символично, что наша встреча проходит в день рождения Тараса Мироновича Шамба, который на протяжении 25 лет бессменно руководил Международной ассоциацией абхазо-абазинского (абаза) народа (переименована в 2017 году во Всемирный конгресс абхазо-абазинского народа – прим. ред. АП). Я знаю, какие вопросы вас волнуют. Думаю, сегодня мы открыто и подробно обсудим их», – сказал Гунба.

Председатель национального совета «Абаза» Умар Кончев поблагодарил вице-президента за то, что после их обращения к властям Абхазии был решен вопрос прописки абазин в Абхазии.

«Это очень важное и значимое решение. Остался вопрос оптимизации сроков, но мы в рабочем порядке с соответствующими структурами ускорим этот процесс», – сказал Кончев.

По словам Кончева ускорению процесса прописки абазин в Абхазии способствует и выдача справок о том, что человек на самом деле является абазином по национальности.

Это позволяет избежать случаев фальсификации национальной принадлежности. Абхазской стороне стало легче проверять этническую принадлежность человека, да и сроки этой проверки значительно сократились. Наша же общественная организация следит за списками получивших гражданство Абхазии», – сказал Кончев.

Он также отметил, что члены организации «Абаза» благодарны властям Абхазии за принятие многих решений, направленных на развитие и укрепление отношений между братскими народами.

Главный редактор газеты «Абазашта» Фардаус Кулова говорила о необходимости информационного обмена.

«Мы вчера очень плотно поработали с Абхазским телевидением, обсудили многие вопросы. Хочется, чтобы нам чаще присылали информацию из Абхазии. Необходимо активизировать обмен информацией. В свое время Геннадий Аламиа издавал журнал «Абаза». Было бы хорошо, если бы появилось какое-то совместное абхазо-абазинское периодическое издание. Оно также сближало бы наши народы. Диалог наших культур должен быть постоянным», – сказала Кулова.

Ветеран войны, кавалер ордена Леона Роберт Ашба выразил пожелание, чтобы в Общественной палате Абхазии были представлены и абазины.

Также был поднят вопрос увековечения памяти самого молодого добровольца из числа абазин – Мурата Куджева (19.12.1975 – 04.07.1993), погибшего во время Отечественной войны народа Абхазии.

Речь шла и об увековечении памяти Тараса Шамба в Абазинском районе КЧР.

«Этот доброволец должен стать символом нашего народа. Он пришел защищать землю своих предков. Я также предлагаю назвать улицы и школы именами известных абазин, которые много сделали для Абхазии. Например, такие люди, как Рауф Малхозов и Алексей Хуранов. Это знаменитые люди: один – депутат Верховного Совета СССР, другой – Герой соцтруда», – доктор экономических наук, ученый, писатель Олег Этлухов.

Вице-президент согласился с тем, что надо увековечивать память людей, которые внесли большой вклад в укрепление связей между абхазами и абазинами.

Абазинская сторона предложила создать специальную комиссию по решению всех этих вопросов.

«Есть особое поручение президента страны, в том числе по оказанию содействия во всех возникающих вопросах между нашими братскими народами. Мы постепенно решаем их», – сказал Гунба.

Мастер спорта России по дзюдо Альберт Огузов предложил проводить совместные мастер-классы для молодых спортсменов двух братских народов.

Бадра Гунба сообщил гостям, что Госкомспорту Абхазии дано поручение разработать план совместных спортивных мероприятий и утвердить его.

«Мы безусловно поддержим спортсменов. Это очень важно, когда молодежь имеет возможность общаться и дружить», – сказал вице-президент.

Член Высшего совета Всемирного абхазо-абазинского конгресса Беслан Кобахия сообщил о том, что Олег Этлухов написал новый роман «Абхазское вино» и в Карачаево-Черкессии появилась идея экранизировать его.

Кобахия предложил абхазской стороне оказать поддержку в экранизации романа.

Об этом сообщает Апсныпресс.