ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В АБХАЗИИ: КАК ВЫЙТИ ИЗ КРИЗИСА

В обсуждении темы с абхазской стороны участвовали кандидат исторических наук, научный сотрудник отдела этнологии АБИГИ Астанда Хашба и кандидат экономических наук, доцент кафедры национальной экономики АГУ, сотрудник Центра социально-экономических исследований Хатуна Шатипа; с российской – председатель Наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития, действительный государственный советник РФ Юрий Крупнов.

Центр социально-экономических исследовании Абхазии на своем официальном сайте опубликовал неутешительный прогноз в отношении демографических показателей Абхазии в динамике последних десяти лет.

По данным ЦСЭИ, если в 2012 году прирост населения составлял 500 человек, то за последние десять лет стала происходить убыль населения и 2022 году она достигла 1200 человек.

В своём выступлении доцент кафедры национальной экономики Хатуна Шатипа привела статистические данные по проблемам демографического кризиса в Абхазии: «Наш коллектив занимается исследованием социально-экономических процессов в поствоенной Абхазии. Результаты наших работ показывают наличие системных демографических проблем, которые являются серьезным вызовом не только экономическому развитию Абхазии, но и сохранению языка, культуры, государственности, в целом выживанию нашего этноса. За последние десять лет ВВП нашей республики увеличился на 15 миллиардов, численность населения Абхазии за 10 лет увеличилась всего на 1,75%. В абсолютном значении это 4220 человек. Конечно, демографические проблемы имеют серьезные глубокие исторические корни. Самая тяжелая страница - 19 век, когда массово переселяли наше населения в Османскую империю. В период сталинско-бериевского режима было репрессировано более 2 тысяч человек, а 52% из них расстреляны. В Великой Отечественной Войне принимали участие 15,5% абхазов, каждый третий погиб. Но самые трагические данные – это Отечественная война народа Абхазии 1992-1993гг., когда до 3 тысяч защитников, мирных жителей и детей погибли в результате военных действии на нашей земле. Все это стало причиной того, почему мы сегодня оказались в фазе поствоенной демографической ямы», ­– сказала она.

Хатуна Шатип назвала несколько проблем, имеющих прямое отношение к демографической ситуации в Абхазии..

«Первое - низкие показатели рождаемости и высокие показатели смертности. За последние 10 лет коэффициент рождаемости составлял 7,2 промилле, а сейчас – 5,2 промилле. Официальная статистика показывает нам, что рождаемость сократилось почти в два раза. В 2022 году, в среднем, каждый день в Абхазии умирает от 6 до семи человек. 10 лет назад показатели были гораздо ниже - от 4 до 5 человек.

Второе – высокие показатели младенческой смирности. На 1000 родившихся коэффициент смертности – 8,5%, тогда как в странах Европы и России – 4 - 4,5%.

Третье - неблагоприятная возрастная динамика. Регрессивный тип возрастной структуры, когда доля старшего поколения 23,5 %, а доля детей-подростков – 17,2 %. Это приводит к тому, что количество пенсионеров превышает количество занятых в экономике – 48,5 тысяч пенсионеров к 42 тысячам работающих.

Четвертое - несостоятельность программы по возвращению репатриантов. За последние пят лет в Абхазию прибыло всего лишь 772 репатрианта. Несовершенство этой программы мы видели в соцопросах 2015 года, когда были опрошены женщины репродуктивного возраста и только 1% опрошенных назвали репатриацию демографическим потенциалом.

Пятое – внутренние и внешние миграционные процессы, которые носят негативный характер. У нас есть села с хорошими дорогами, отремонтированными школами, в которых работают 12 преподавателей, а учеников всего 11. Внутренняя миграция из сел в столицу ведет к «опустыниванию» территорий.

Что касается внешней миграции, то треть выпускников наших школ ежегодно покидает Абхазию и едет учиться за ее пределы. У нас нет достоверных данных, сколько из них возвращается на родину, но по нашим наблюдениям мы можем сказать, что достаточно большое количество не возвращается в Абхазию, и причина тому высокий уровень безработицы в стране. ДТП, суициды, употребление наркотиков также не улучшают демографическую ситуацию. Только преступления, связанные с наркотиками за 10 лет, официально увеличились в пять раз» - сказала она.

Научный сотрудник отдела этнологии АбИГИ Астанда Хашба затронула тему снижения уровня многодетности в стране.

«В 60-х годах в таких селах, как Абгархыку, Ачандара, Отхара, Звандрипш, Аацы, Джирхуа было большое количество многодетных семей, в которых воспитывалось от трех до восьми детей. С 70-­х годов стало наблюдаться резкое сокращение числа многодетных семей. Вместе с тем, стало расти число семей без детей. Исследуя эти села, мы выяснили, что первой причиной таких показателей стало то, что и мужчины и женщины стали заниматься образованием, второй – миграция, а именно, отток населения из сел в город. В советский период села были многочисленными, миграционные процессы происходили и тогда, но это было не так масштабно, как сейчас», - отметила Хашба.

Несмотря на то, что рождаемость в Абхазии за последние десять лет уменьшилась, количество многодетных семей, где воспитывается от трех до пяти детей увеличивается. Если в 2009 году в Абхазии было 2864 многодетных семей, то сейчас их – 5547.

По словам Хашба, на демографическую ситуацию в республике негативно влияет и такая проблема, как нехватка жилья для молодых семей.

По мнению председателя Наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрия Крупнова, для решения демографических проблем государству следует увеличить социальные выплаты многодетным семьям.

«Я считаю, что вам нужно увеличить размер пособий. Но не будем с вами фантазерами, и будем понимать, что увеличение пособии не изменит ситуации и не решит всех проблем в один миг. Это не ведет автоматически к демографическому росту. Но без базы нельзя говорить о какой-либо демографии", – сказал он.

Крупнов считает, что к разработке демографической доктрины должны быть подключены и ученые, и представители власти.

«Наша сегодняшняя видеоконференция, на мой взгляд, замечательное событие. Демографической проблеме надо придать статус проблемы жизни и смерти во всех смыслах», - отметил Юрий Крупнов.

Он также предложил ввести символический налог на малодетность: один рубль в месяц – на двухдетную семью, два рубля – на однодетную и пять рублей – на бездетную.

Это будет символической формой а демонстрации политики государства, отметил ученый.

Об этом сообщает Апсныпресс.