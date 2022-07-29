В СУХУМЕ ЗАВЕРШАЕТСЯ УКЛАДКА АСФАЛЬТА НА УЛИЦЕ ДЖОНУА

В конце 2021 года был сделан новый ливневый коллектор на этих улицах, а затем приступили к ремонту дорожного покрытия и укладке нового асфальта. Субподрядчик – компания «Абхазрегионстрой» укладывает асфальт, который привозится из Очамчырского асфальтного завода.

Сухум. 29 июля 2022. Абхазия-Информ. На улице Джонуа в столице завершаются работы по укладке второго слоя асфальта. Масштабные работы, начатые в сентябре 2020 года в рамках Инвестиционной программы по замене коммуникационных сетей, ливневого коллектора и водопровода на трех улицах столицы – Гулиа, Абазинской и Джонуа близки к завершению.

«Нареканий нет. Как во всякой работе есть издержки, но они оперативно решаются. Ребята с пониманием относятся ко многим вещам, учитывают все замечания, которые происходят в ходе производства работ и оперативно реагируют. Работы ведутся на должном уровне, и сами горожане довольны качеством работ и асфальта», – заметил заместитель директора Департамента ЖКХ Администрации г. Сухум Руслан Авидзба.

Он сообщил, что в новой Инвестиционной программе содействия социально-экономическому развитию Абхазии на 2023-2025 годы заложены работы по благоустройству тротуаров на трех отремонтированных улицах. «Благоустройство тротуаров в предыдущую программу не было заложено, но в новой Инвестиционной программе на 2023-2025 годы эти работы предусмотрены. Будет проведена масштабная работа по укладке брусчатки, тротуарной плитки на трех отремонтированных улицах – Абазинской, Гулиа и Джонуа. Ориентировочная сметная стоимость, в частности, по улице Джонуа – порядка 25 миллионов. Сейчас составляется сметная документация, чтобы в дальнейшем провести эти работы», – сказал Руслан Авидзба.

Из столичного бюджета проводятся ежедневные плановые текущие работы по очистке ливневок по всему городу, а также ямочный ремонт дороги в Новом районе. МУП ДРСУ по заданию главы Администрации Сухума проводит ямочный ремонт на улице Гумистинская.

Об этом сообщает сайт столицы.