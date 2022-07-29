ВОЗМОЖНО ЛОЖНЫЙ ВЫЗОВ ПОСТУПИЛ В МЧС

Сухум. 29 июля 2022. Абхазия-Информ . В МЧС Абхазии поступило сообщение, что в районе села Адзюбжа, Очамчырского района в 2 км от берега на надувных плавсредствах плавают отдыхающие. Немедленно на место происшествия были направлены сотрудники ГИМС МЧС РА и ПСЧ Очамчыры.

К поискам были привлечены и местные жители – владельцы маломерных судов. Однако никаких людей в море обнаружено не было.

По всей вероятности данный вызов оказался ложным и его причиной стал вынесенный из моря на берег пустой плавательный круг, который ранее сдуло в море ветром.