ВОЗМОЖНО ЛОЖНЫЙ ВЫЗОВ ПОСТУПИЛ В МЧС
Сухум. 29 июля 2022. Абхазия-Информ. В МЧС Абхазии поступило сообщение, что в районе села Адзюбжа, Очамчырского района в 2 км от берега на надувных плавсредствах плавают отдыхающие. Немедленно на место происшествия были направлены сотрудники ГИМС МЧС РА и ПСЧ Очамчыры.
К поискам были привлечены и местные жители – владельцы маломерных судов. Однако никаких людей в море обнаружено не было.
По всей вероятности данный вызов оказался ложным и его причиной стал вынесенный из моря на берег пустой плавательный круг, который ранее сдуло в море ветром.
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