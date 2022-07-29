ВЕЧЕР ПАМЯТИ ТАРАСА ШАМБА ПРОШЕЛ В МУЗЕЕ БОЕВОЙ СЛАВЫ В СУХУМЕ

На встрече присутствовали вице-президент Абхазии Бадра Гунба, спикер Парламента Лаша Ашуба, посол России в Абхазии Михаил Шургалин, министр культуры Даур Кове, советник президента Абхазии по науке и культуре Нугзар Логуа, многие другие общественные и политические деятели из Абхазии и республик Северного Кавказа, а также члены семьи Тараса Мироновича и его друзья.

Памятный вечер провели Екатерина Бебия и Беслан Кобахия, который рассказал, что Тарас Миронович не любил отмечать свой день рождения и 29 июля отключал телефон, чтобы никто не мог его найти.

«Я помню, как на его 80-летие мы решили в Москве организовать юбилей, но он категорически отказался от этой идеи. Я сказал ему, что мы все равно это сделаем, на что он ответил: «Делайте, что хотите, я все равно не приду». Вот такой был скромный человек. Он не любил привлекать к своей персоне внимание, хотя это был великий человек без всякого преувеличения. Он возглавлял Абхазо-абазинский конгресс 25 лет. За это время в 52 странах мира были организованы абхазо-абазинские диаспоры, и сегодня Конгресс успешно продолжает свою работу», – сказал Кобахия.

Вице-президент Бадра Гунба, глава комиссии по увековечению памяти Тараса Шамба, сказал, что в Абхазии традиционно взращивали людей, имена которых известны далеко за пределами нашей страны. Они посвятили свою жизнь служению своему народу, который нуждался в спасении и защите. «Один из них – Тарас Миронович», – подчеркнул Гунба.

После вице-президента исполнительный секретарь Всемирного абхазо-абазинского конгресса, деутат Парламента Инар Гицба зачитал текст обращения председателя Высшего совета ВААК Муссы Экзекова.

«Его выверенная жизненная позиция, харизма, профессионализм и общественно-политический авторитет помогали ему выстраивать мосты согласия и дружбы не только между отдельными людьми, но и между целыми народами. Всю свою жизнь Тарас Миронович отдал служению народам Абхазии и России, его труды наполнены искренней любовью к Родине», – сказал Гицба.

Михаил Шургалин отметил, что не был близко знаком с Тарасом Шамба, но несколько раз встречался с ним в Москве.

«Он меня поразил своей энергией, жизнерадостностью, добрым отношением к любому собеседнику, даже к незнакомому. Он всегда был настроен на позитив. У меня уже тогда сложилось впечатление, что Тарас Миронович – это истинный представитель страны души Апсны. Я бы хотел подчеркнуть, что он был знаковой личностью, и вся его жизнь была направлена как на благо народа Абхазии, так и на благо народа СССР, а позже России. Показателем этого является то, что в зале присутствуют представители Черкесска, россияне, которые специально приехали, чтобы подчеркнуть неразрывную связь между нашими народами. Тарас Миронович сыграл важную роль в том, чтобы российско-абхазские связи укреплялись и развивались», – сказал посол России.

Нателла Акаба отметила, что несмотря на то, что Тарас Шамба большую часть своей жизни провел в Москве, он очень много сделал для Абхазии.

«Ему удалось создать в Москве абхазское землячество, на базе которого позже возникла абхазская диаспора, которую он возглавлял до 2011 года. Эта организация играла важную роль особенно для молодежи, которая там училась. На данный момент в ней три с половиной тысячи абхазцев. Кроме того, он был настоящим ученым и автором качественных учебников для студентов в области юриспруденции», – подчеркнула Акаба.

Мероприятие организовано Всемирным абхазо-абазинским конгрессом и Министерством культуры Абхазии.