ДАУР КОВЕ И ЛУИС МОРАЛЕС АЛЬФОНСО ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ ДВУСТОРОННЕГО СОТРУДНИЧЕСТВА

Стороны отметили, что эти переговоры имеют важное значение с точки зрения активизации культурных связей между двумя странами, у которых много общего.

Сухум. 29 июля 2022. Абхазия-Информ . В формате видеосвязи состоялись переговоры министра культуры Республики Абхазия Даура Кове с министром культуры Республики Никарагуа Луисом Моралесем Альфонсо с обсуждением способов расширения культурного сотрудничества между двумя дружественными странами.

Даур Кове выразил признательность руководству и народу Никарагуа за позицию и признание независимости Республики Абхазия, подчеркнув: «Народ Абхазии высоко ценит вклад Республики Никарагуа в процесс международного признания нашей республики. Убежден, что взаимное доверие и учет интересов наших стран и впредь будет служить на благо наших дружественных стран и народов».

В свою очередь, Луис Моралес Альфонсо выразил готовность к тесному сотрудничеству и укреплению двустороннего диалога.

Во встрече также принял участие Чрезвычайный и полномочный посол Республики Абхазия в Республике Никарагуа Инар Ладария.