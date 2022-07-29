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Абхазия Информ

ДАУР КОВЕ И ЛУИС МОРАЛЕС АЛЬФОНСО ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ ДВУСТОРОННЕГО СОТРУДНИЧЕСТВА

Новости Пятница, 29 июля 2022 21:39
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ДАУР КОВЕ И ЛУИС МОРАЛЕС АЛЬФОНСО ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ ДВУСТОРОННЕГО СОТРУДНИЧЕСТВА

Сухум. 29 июля 2022. Абхазия-Информ. В формате видеосвязи состоялись переговоры министра культуры  Республики Абхазия Даура Кове  с министром культуры Республики Никарагуа Луисом Моралесем Альфонсо с обсуждением способов расширения культурного сотрудничества между двумя дружественными странами.

Стороны отметили, что эти переговоры имеют важное значение с точки зрения активизации культурных связей между двумя странами, у которых много общего.

Даур Кове выразил признательность руководству и народу Никарагуа  за позицию и признание независимости Республики Абхазия, подчеркнув: «Народ Абхазии  высоко ценит вклад Республики Никарагуа  в процесс международного признания нашей республики. Убежден, что взаимное доверие  и учет интересов наших стран и впредь будет служить  на благо наших дружественных стран и народов».

В свою очередь, Луис  Моралес Альфонсо выразил готовность к тесному сотрудничеству  и укреплению двустороннего диалога.

Во встрече также принял участие Чрезвычайный  и полномочный посол Республики Абхазия в Республике Никарагуа Инар Ладария.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Пятница, 29 июля 2022 21:41

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