АКТИВИЗИРОВАТЬ ОБМЕН: КАК В АБХАЗИИ ПЛАНИРУЮТ РАЗВИВАТЬ КУЛЬТУРУ

В эфире радио Sputnik министр культуры Абхазии Даур Кове рассказал, как сохранить абхазскую нематериальную культуру, что делать с заброшенными объектами историко-культурного наследия, как развивать абхазское кино и чем республика привлекательна для российского кинематографа.

Сухум. 29 июля 2022. Абхазия-Информ . Развивать культуру в республике можно по многим направлениям, уверен глава Минкульта Даур Кове. Необходимо снимать фильмы, организовывать гастроли театральных трупп и ансамблей, устраивать фестивали и, конечно, не забывать и о нематериальном наследии народа.

О нематериальной культуре

Абхазскую нематериальную культуру нужно сохранять и развивать, считает Даур Кове. Делать это можно с помощью экспедиций в села, которые проводились до пандемии. По словам Кове, в новом году в ведомстве планируют возобновить встречи ученых с носителями фольклора.

«Мы прекрасно понимаем, что все наши традиции находятся в селе. Все там. Сегодня, на мой взгляд, нужно продолжить работу, которая всегда велась. Вы знаете, что последние два года пандемия это все остановила, но периодически происходили разного рода экспедиции в села. Люди встречались со старшим поколением, с хранителями фольклора, танцев. Я думаю, сегодня мы должны продолжить эту работу. Наверное, с нового года будем возобновлять эти экспедиции», – сказал Кове.

По его мнению, также необходимо продолжить поездки в места проживания абхазской диаспоры. Раньше такие экспедиции проводились в абхазские села в Турции.

«Они (соотечественники - прим.) до сих пор сохранили все те традиции, с которыми когда-то уехали их предки из Абхазии. Это важная работа, которую нужно продолжать и развивать. И, конечно же, к этой истории нужно привлекать молодое поколение», – отметил Кове.

О развитии языка

Уже несколько лет в республике остро стоит вопрос сохранения абхазского языка. Министр культуры Даур Кове считает, что это можно сделать с помощью современных технологий.

«Конечно, нам нужны красочные книжки, буквари. Но сегодня мы все сталкиваемся с тем, что дети сидят с телефонами, планшетами. И мне кажется, что сегодня нам необходимо внедрить большое количество разных программ, чтобы ребенок смотрел мультики на абхазском языке. Мы знаем, что ведется большая работа по переводу и мультиков, и фильмов на абхазский. Но есть развивающие программы, очень легкие для детей, которые также можно внедрять на абхазском языке. Мне кажется, это один из посылов, который позволит язык развивать», – отметил он.

О заброшенных зданиях

Многие здания, представляющие историко-культурную ценность, после Отечественной войны народа Абхазии оказались разрушены или заброшены. На их реставрацию не хватает средств. Но сейчас они становятся популярными среди туристов и местных жителей. По мнению министра культуры, можно проложить туристический маршрут и таким образом вдохнуть в эти объекты новую жизнь.

«Мы уже об этом говорили с министром туризма. На сегодняшний день есть ряд туристических фирм в России, которые организовывают группы и водят их по объектам историко-культурного наследия. Конечно же, чтобы сохранять эти объекты, нужны большие финансовые средства на восстановление и поддержание. Но, с другой стороны, объект очень быстро разрушается, когда стоит в запустении. Если же мы сможем привлечь внимание и задействовать его хотя бы в плане экскурсии или в плане проведения различного рода мероприятий, то будет хорошо. Молодежь очень активно этим пользуется, и на разных объектах историко-культурного наследия проводят различные мероприятия, выставки и другие творческие вечера», – подчеркнул Кове и добавил, что в перспективе от этих объектов государство могло бы получать прибыль.

О Сухумском пантеоне

Минкульт подготовил смету восстановления Сухумского пантеона писателей и общественных деятелей Абхазии.

«На сегодняшний день у нас практически готова смета на восстановление пантеона полностью. Это вопрос ограждения пантеона, проведения электричества, установления видеонаблюдения. И соответственно все те надгробия, которые сегодня нуждаются в восстановительных работах, будут восстановлены», – сказал Кове и добавил, что работы начнутся в ближайшее время.

О кинематографе

Абхазия все больше становится привлекательной для российского кинематографа. На данный момент в Абхазии снимают восемь кинокомпаний. По мнению министра культуры, все благодаря локациям.

«В нашей стране можно снимать абсолютно в любом месте, и климатические условия можно выбрать абсолютно любые. У нас была одна компания, которая снимала фильм, где действия происходят на Мадагаскаре. Второе – вопросы, связанные с бюрократическими проволочками. То есть, у нас снимать кино и получать разрешительные документы на сегодняшний день гораздо легче, чем где бы то ни было», – отметил Кове.

Правда, в стране нужно разработать правила проведения съемок. Над этим сейчас работают в министерстве культуры.

О фестивале «Хибла Герзмава приглашает...»

В 2022 году фестиваль «Хибла Герзмава приглашает..» точно состоится в Абхазии.

«Я уверен, фестиваль состоится. 26 августа он должен пройти в столице. 28 – в Пицунде. И как всегда, традиционно, жители и гости Абхазии, которые посетят это мероприятие, получат неимоверное удовольствие от фестиваля и, конечно, от несравненной Хиблы Герзмава. Билетов пока нет в продаже. Мы обязательно объявим о том, когда она начнется», – сказал Даур Кове и добавил, что часть билетов будет продаваться онлайн, другая – в кассах.

О культурном обмене

В 2022 году Даур Кове на посту министра культуры провел ряд встреч с российскими коллегами. По его словам, все они были направлены на активизацию культурного обмена.

«Мы в министерстве ставим задачу, чтобы наши коллективы могли выступать за пределами Абхазии. Это очень важно как для отдельных персон, так и для коллективов в целом. Конечно же, мы нацелены на то, чтобы и сюда приглашать коллективы. То есть наша задача – активизировать культурный обмен. Очень хочется, чтобы наша страна стала серьезной культурной площадкой», – подчеркнул он.

По словам Кове, в следующем году в республике планируют провести ряд фестивалей. Это и кинофестиваль, и театральный фестиваль, и арт-фестиваль.