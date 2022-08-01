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Абхазия Информ

ВРУЧЕНИЕ СЛУЖЕБНЫХ УДОСТОВЕРЕНИЙ В МЧС АБХАЗИИ

Новости Понедельник, 01 августа 2022 17:40
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ВРУЧЕНИЕ СЛУЖЕБНЫХ УДОСТОВЕРЕНИЙ В МЧС АБХАЗИИ

Сухум. 1 августа 2022. Абхазия-Информ. В МЧС Абхазии состоялась церемония вручения служебных удостоверений. Выпускники профильных вузов МСЧ России 2022 года, а именно Академии государственной противопожарной службы и Академии гражданской защиты, стали полноправными сотрудниками спасательного ведомства страны. Удостоверения вручил министр, генерал-лейтенант Лев Квициния.

После церемонии вручения состоялась встреча министра с новыми сотрудниками МЧС. Министр поздравил своих подчиненных с началом службы, отметил важность профессионального отношения к каждодневным обязанностям, а также пожелал успехов в нелегкой работе сотрудника МЧС.

С завтрашнего дня молодые лейтенанты, распределенные в районные подразделения спасательного ведомства страны, приступят к выполнению своих прямых обязанностей.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Понедельник, 01 августа 2022 17:42

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