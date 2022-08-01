ВРУЧЕНИЕ СЛУЖЕБНЫХ УДОСТОВЕРЕНИЙ В МЧС АБХАЗИИ

Сухум. 1 августа 2022. Абхазия-Информ. В МЧС Абхазии состоялась церемония вручения служебных удостоверений. Выпускники профильных вузов МСЧ России 2022 года, а именно Академии государственной противопожарной службы и Академии гражданской защиты, стали полноправными сотрудниками спасательного ведомства страны. Удостоверения вручил министр, генерал-лейтенант Лев Квициния.