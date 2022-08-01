В СУХУМСКОЙ КРЕПОСТИ ПРОДОЛЖАЮТСЯ РАСКОПКИ

На сегодняшний день в раскопках принимают участие военнослужащие Министерства обороны Абхазии и курсанты Сухумского высшего общевойскового командного училища.

Сухум. 1 августа 2022. Абхазия-Информ. Министр культуры Республики Абхазия Даур Кове обратился к министру обороны Владимиру Ануа с просьбой оказать содействие в проведении раскопок на территории Сухумской крепости.

Одна из задач исследования – поиск могилы владетельного князя Абхазии Келешбея Чачба. В 2022 году отмечается его 275-летие.

По словам руководителя раскопок, декана исторического факультета АГУ Алика Габелия, известно, что Келешбей был захоронен на территории Сухумской крепости. Здесь когда-то была и надгробная плита. Но могилу разрушили в конце 30-х годов прошлого столетия. Сегодня точное место погребения владетельного князя Абхазии неизвестно.

Раскопки на Сухумской крепости проводятся Абхазским государственным университетом уже больше месяца. Изначально это была студенческая практика. Позже к исследованию присоединились молодые абхазские археологи и волонтеры. На территории крепости уже найдены более 100 ядер от мелкокалиберных пушек, черепица и турецкие курительные трубки.