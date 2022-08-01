ДАУРУ КОВЕ ВРУЧИЛИ НАГРУДНЫЙ ЗНАК «ЗА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ»

Сухум. 1 августа 2022. Абхазия-Информ. Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Республике Абхазия М.А.Шургалин в торжественной обстановке вручил министру культуры Дауру Кове нагрудный знак «За взаимодействие» МИД России.

Этим нагрудным знаком награждаются россияне или иностранные граждане, которые проводят активную работу по развитию сотрудничества России с другими странами, занимаются популяризацией русского языка и культуры, содействуют укреплению мира и дружественных отношений между государствами.