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БОЖЕ, ДАЙ МНЕ РАЗУМ И ДУШЕВНЫЙ ПОКОЙ ПРИНЯТЬ ТО, ЧТО Я НЕ В СИЛАХ ИЗМЕНИТЬ… (молитва наркомана)

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Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
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Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
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Абхазия Информ

ДАУРУ КОВЕ ВРУЧИЛИ НАГРУДНЫЙ ЗНАК «ЗА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ»

Новости Понедельник, 01 августа 2022 21:07
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Сухум. 1 августа 2022. Абхазия-Информ. Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Республике Абхазия М.А.Шургалин в торжественной обстановке вручил министру культуры Дауру Кове нагрудный знак «За взаимодействие» МИД России.

Этим нагрудным знаком награждаются россияне или иностранные граждане, которые проводят активную работу по развитию сотрудничества России с другими странами, занимаются популяризацией русского языка и культуры, содействуют укреплению мира и дружественных отношений между государствами.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Понедельник, 01 августа 2022 21:09

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